Grettell Valdez explica por qué Santino no fue de vacaciones con su papá y sus hermanos La actriz reveló la poderosa razón por la que su hijo no pudo acompañar a Pato Borghetti en sus días de descanso

Luego de haber superado el Covid-19 y tras pasar varias semanas en confinamiento, Grettell Valdez ha comenzado a retomar sus actividades con normalidad e incluso ya ha vuelto a los foros de grabación. Lo mismo ha sucedió con su hijo Santino, quien a pesar de haber dado negativo a la prueba de coronavirus, también se mantuvo en cuarentena preventiva junto a su madre, por lo que nuevamente ha retomado su vida escolar y familiar. Sin embargo, llamó la atención de algunos fans de la actriz que su hijo no haya acompañado a su padre, Pato Borghetti, en las recientes vacaciones que el presentador disfrutó al lado de su pareja, Odalys Ramírez, y sus dos hijos, Gia y Rocco, por lo que no han dudado en cuestionar a la guapa actriz sobre este tema. Para despejar cualquier duda y evitar las especulaciones, Grettell ha contestado las preguntas en torno al tema con toda sinceridad.

Dispuesta siempre a mostrarse sin filtros ante sus fans, la actriz contestó al cuestionamiento de uno de sus seguidores que hizo notar que el pequeño Santino no había acompañado a su papá en sus vacaciones, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones, por lo que la intérprete no dudó en aclarar la poderosa razón del por qué Santino ha tenido que quedarse en casa. “Está en clases”, explicó Grettell a través de Instagram Stories, donde además compartió una fotografía del pequeño en la que se le puede en plena sesión virtual de matemáticas, mostrándose muy atento a lo que estaba aprendiendo, con libro y computadora a la mano, descartando así que se debiera por algún asunto relacionado con su salud o el Covid.

De hecho, en la misma charla, Grettell aprovechó para aclarar algunas dudas que surgieron entre sus fans en torno a sus días de confinamiento y a la forma en la procuró que su hijo no se contagiara, a pesar de la convivencia diaria. “Cuando salí positiva, pues obviamente estaba Santino conmigo, entonces no podía arriesgarlo a mandarlo a casa de su papá, sabiendo que yo había sido positiva, teníamos que esperar a que Santino le hicieran una prueba, pero para eso tenía que pasar por lo menos una semana”, explicó. “Entonces, obviamente estuvo conmigo, él en su cuarto, yo en el mío, a sana distancia, siempre de lejitos. Pasó la semana y ya se podía hacer la prueba, salió negativa, ahí se fue con su papá. Y en cuanto a mí, a los tres días me salió negativa y ya se regresó a la casa conmigo, y así todos felices y contentos”, compartió la actriz.

Santino ya había compartido anteriormente su estatus en torno al Covid-19, y a través de un video que su mamá compartió en Instagram Stories, el jovencito expresó: “Chicos, tengo noticias, ¡no tengo coronavirus! Estoy muy feliz, la verdad tenía mucho miedo, ayer me hicieron la prueba, gracias a Dios salí negativo”, comentó emocionado, tranquilizando así a los fans de Grettell, quienes habían mostrado su preocupación por el menor y no habían dejado de preguntar por su salud.

¿Cómo se encuentra Grettell tras haber superado el Covid?

Luego de haber sido de alta y de enfrentar algunos días un poco malos debido a los síntomas que sufrió por el Covid-19, la actriz ya se encuentra de vuelta en el trabajo e incluso se ha tomado el tiempo para convivir con sus compañeros actores del proyecto en el que se encuentra trabajando. Sin embargo, la actriz reveló en la misma sesión de preguntas y respuestas, que hay ciertos síntomas que aún siguen presentes en su cuerpo y que espera pronto desaparezcan. “El síntoma que todavía tengo es que no tengo gusto, ni tengo olfato… es terrible. Espero que pronto me regrese porque como mucho y no me sabe nada”, dijo con una muy buena actitud.

