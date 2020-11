Fernanda Castillo y Erik Hayser celebran la próxima llegada de su bebé con la ceremonia más especial

A punto de convertirse en padres y con los sentimientos a flor de piel, Fernanda Castillo y Erik Hayser se han dejado consentir por el cariño de sus allegados y han celebrado una ceremonia Blessingway, en donde las amigas de la futura mamá se han organizado para colmar de regalos y detalles a la pareja, además de reunirse para compartir algunas oraciones, mantras y rituales, para fortalecer a su amiga ante el inigualable momento que está a punto de experimentar.

Emocionada, Fernanda ha querido compartir con sus fans algunos detalles de lo que fue el hermoso ritual que vivió este fin de semana, mostrándose agradecida con su ‘tribu’ por llenarla de tanta fuerza espiritual y de respaldarla en este hermoso momento por el que atraviesa. “El día de ayer fue tan especial que se quedará grabado en mi memoria y en mi alma. Tengo todo por agradecer después de un día de sentirme tan amada, tan celebrada, tan acompañada por mujeres que amo y que sé estarán en mi vida de mamá como tribu y respaldo”, escribió conmovida la actriz en su cuenta de Instagram, junto a unas fotografías de la ceremonia.

La actriz agradeció a cada una de sus amigas presentes e incluso a quienes no pudieron acompañarlas, como Angelique Boyer, quien es una de sus mejores amigas, mostrándose muy emocionada por la red de apoyo que ha construido a lo largo de estos años. “Gracias a Bárbara y a Rossana Nájera por este hermoso regalo de ritual, pero sobre todo por tenerlas tomándome la mano siempre. A mis amigas Damayanti Quintanar, Tatiana Dickins, Estela Calderón, Tamara Mazarrasa y Bianca Calderón, madrinas llenas de dones y de cariño, gracias por estar, por sus regalos, por sus palabras y por poner el corazón en esta ceremonia para mí y mi bebé”, continuó. “Aún a las que no pudieron estar físicamente, las sentí presentes conmigo”, comentó, mencionando a la actriz de la telenovela Imperio de Mentiras.

En las postales compartidas por Fernanda y Erik en sus redes sociales, se puede observar cómo los futuros padres estuvieron rodeados por las amigas de la actriz, quienes llenaron la celebración de pétalos de flores y detalles místicos que hicieron de este momento muy especial. En una de las fotografías, es posible ver a Fernanda, luciendo de lo más tierna con su pancita de embarazo, llevando en la cabeza una corona de astas de ciervo y un enorme atrapasueños entre sus manos.

Las reflexiones de Fernanda antes de convertirse en madre

Fernanda Castillo ya había dado muestra de su lado más sensible y espiritual hace unos días, cuando a través de su perfil de Instagram compartió unas emotivas palabras en las que reflexionó sobre los cambios que ha experimentado como persona a través de la maternidad y de la forma en la que ahora se percibe como mujer y ser humano. “A la mujer en la que me estoy convirtiendo le digo gracias por la fortaleza, por ser valiente, por dejarse ser la más frágil y sensible, por enseñarme una alegría de niña que yo no sabía que tenía. A la mujer en la que me estoy convirtiendo que a veces tiene miedo e incertidumbre, que pasa por mil emociones en 10 minutos, a la que le cuesta no controlar todo, le digo que voy a protegerla y que no está sola en este viaje. A la mujer en la que me estoy convirtiendo que crece y cambia y está más viva que nunca le digo: te amo mucho Fernanda”, compartió Fernanda junto a una hermosa postal en la que se le puede ver sentada de perfil sobre un tocador de maquillaje, posando muy reflexiva mientras acaricia su pancita de embarazo.