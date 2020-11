Ricardo Montaner y su nostálgica dedicatoria de cumpleaños para su hijo Ricky El actor se mostró muy sensible en sus palabras, mostrando su orgullo por el joven que hoy cumple 30 años

Sin duda alguna, Ricardo Montaner es un hombre que tiene muy claras sus prioridades y una de ellas es su familia. Algo que puede ser palpable a través de sus redes sociales, en donde el artista suele compartir detalles de su vida familiar, dejándose ver sin filtros en plena convivencia con su esposa, hijos y nietos, sobre todo cuando se trata de fechas muy especiales para él. Tal y como sucedió la mañana de este domingo, cuando el intérprete de Tan Enamorados abrió su corazón para dedicarle a su hijo Ricky unas palabras muy emotivas y compartir unas lindas postales al lado del joven cantante, quien este 22 de noviembre celebra su cumpleaños número 30.

Con las emociones a flor de piel, Ricardo tomó su cuenta de Instagram para escribir una nostálgica dedicatoria al menor de sus hijos varones en esta fecha tan especial, en la que aprovechó para recordar la infancia de Ricky y los momentos más significativos que vivió entonces con su ‘pequeño’. “Ricky, hoy decidí dormir mi siesta en tu cama... Cuando eras chiquito, te abrazaba -así como a Begoña (su perrita) en la segunda foto-, me quedaba horas contándote que eras de origen aborigen y que por eso tus ojos eran así ‘chinitos’. Te contaba que mi abuelo Laurentino venía de los Atahualpas y me pedías que te pintara la cara. Fueron momentos hermosos que atesoro profundamente”, compartió emocionado Montaner, junto a una serie de fotografías del pasado y unas más actuales, con las que ilustró su mensaje.

El intérprete cerró su felicitación con un sentimental mensaje, mostrándose nostálgico por el inevitable paso del tiempo, pero orgulloso de ver a su hijo convertido en todo un hombre que ahora ha comenzado a labrar su propio camino, no solo en lo profesional, también en lo personal, pues recordemos que hace apenas unas semanas, Ricky Montaner llegará al altar próximamente de la mano de su novia Stefania Roitman. “Te extraño, ¿sabes? En esta cama, en esta casa, en este abrazo, en este corazón que a veces siente vacío... Estoy infinitamente agradecido con Dios por haberme dado el inmenso privilegio de ser tu padre... orgulloso de ti y de tus convicciones... felices 30s. Te amo”, finalizó.

Un papá protector

Sin duda alguna, Ricardo Montaner siempre está dispuestos a darlo todo por su familia, sin importar lo que tenga que hacer para defenderla. Así lo ha demostrado en más de una ocasión a través de sus redes sociales, donde además de siempre hablar siempre con orgullo de los logros de sus hijos, los defiende a capa y espada. Justo como ocurrió hace unos meses, cuando el cantante promocionaba una de las canciones de sus hijos, Mau y Ricky, la cual lleva por nombre Papás. “Los papás estaban esperando unos yernos como estos”, escribió el intérprete en su perfil de Instagram, junto a una fotografía en la que aparecen sus dos hijos, posando muy guapos y con mucha actitud.

Aunque sus fans llenaron la publicación con halagos para el cantante y sus hijos, hubo una de sus seguidoras que no opinó lo mismo que los demás y se lo quiso hacer saber a Montaner: “Yo no los quisiera para mi hija a ninguno de los dos”, escribió. Esta respuesta llamó la atención del intérprete quien no dudó salir en defensa de sus hijos y le respondió con su característico sentido del humor. “Con una suegra tan cariñosa que tendrían, yo tampoco…”, ironizó el artista, ganándose los aplausos y el apoyo de sus followers.

