Tienes que ver el lujoso cochecito que le acaban de regalar a True

No se puede hablar de la familia Kardashian sin hacer alusión al lujo y el glamour que los rodea: viven en mansiones espectaculares, viajan en jets privados y poseen guardarropas envidiables. Y cuando se trata de los más pequeños del clan las cosas no son muy disntintas, pues los hijos de las mediáticas hermanas tienen todo a su tamaño. True, la hija de Khloé Kardashian, es dueña de un clóset lleno de prendas de diseñador, además de una encantadora mini mansión donde juega con sus muñecas. Y ahora ha sumado un nuevo vehículo a su lista de posesiones: una versión miniatura de un Mercedes. Koko compartió en sus Instagram Stories una serie de videos en los que mostró el momento en el que el pequeño auto llegó a su casa, con todo y unos enormes globos que de inmediato llamaron la atención de True. En cuanto lo vio, no pudo evitar reaccionar emocionada y se apresurarse hacia él para luego descubrir las otras sorpresas que había adentro. Khloé, quien hace tiempo mostró en el reality The Home Edit la gran colección de cochecitos de su nena, reveló que este nuevo modelo fue un generoso regalo de su amiga Yris Palmer, quien al igual que ella ha incursionado en la industria de la moda. ¿Quieres ver el flamante nuevo auto de True? Haz click abajo.

