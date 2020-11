Angélica Rivera a Sofía Castro: 'Gracias por ser tan valiente'

Cobijada por el amor de su familia, Sofía Castro ha podido salir adelante, tras confirmar en días pasados su resultado positivo a Covid-19. Por fortuna, la actriz se recupera de manera favorable, según compartió recientemente en una entrevista, en la que incluso reveló que dentro de muy pronto sería dada de alta. Y claro, a lo largo del proceso sus padres han estado muy pendientes de ella, tanto así que Angélica Rivera le envió un emotivo mensaje a manera de reconocimiento, por la fortaleza que ha mostrado ante esta circunstancia que llenó de preocupación a sus seres queridos. Mientras tanto, la joven sigue al pie de la letra las indicaciones médicas, enteramente optimista y muy agradecida porque, de cierta manera, estuvo libre de cualquier tipo de complicación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el sentimiento a flor de piel, Sofía replicó en su cuenta de Instagram el bello mensaje que le hizo llegar su mamá, quien ha sido su mejor cómplice en todo momento, sobre todo en instantes como este, en el que el cariño de los suyos ha sido indispensable. “Gracias por tu amor y por tu fuerza para superar cualquier adversidad…”, se puede leer en las primeras líneas de esta dedicatoria que Rivera ilustró con una imagen de las dos abrazadas a la orilla del mar. “Gracias por ser tan valiente. Te amo con toda mi alma, Mich”, agregó la estrella de telenovelas en las redes sociales, espacio en el que se muestra de manera esporádica compartiendo gratos momentos junto a sus amadas hijas.

Ante tal gesto, Sofía no dudó en responder públicamente a su madre, quien al parecer se encuentra en Miami, mientras que ella realiza su aislamiento en la Ciudad de México. “Te amo madre, gracias por estar conmigo, aunque sea a la distancia”, escribió la intérprete al pie de su historia en Instagram, haciendo evidente los buenos ánimos que mantiene. Recordemos que hace algunos días, durante una charla con Telemundo, la actriz dijo estar muy agradecida, pues a pesar de los síntomas no hubo mayores complicaciones. “Hoy puedo decir que me siento muy bien, todavía tengo algunos síntomas. No me puedo quejar, gracias a Dios no acabé en un hospital, mi oxigenación siempre fue perfecta, pero sí me dieron muchísimos síntomas”, dijo en el programa En Casa.

VER GALERÍA

¿Cuál fue la reacción de su familia?

Sofía también contó cómo fue que sus padres y sus hermanas tomaron la noticia de su contagio, algo que resultó especialmente difícil para su mamá por la manera en que reaccionó. “Los dos se espantaron muchísimo, mis hermanas también. Mi mamá me confesó que después lloró, pues te asustas, porque es una enfermedad que está afectando a todo el mundo y todavía no sabemos cómo controlarla al 100 por ciento. Como digo, sí me dieron muchos síntomas, sí me sentí muy mal, sí la pasé mal los primeros días, porque a mí me dolió de la punta del pelo, hasta la uña del pie”, aseguró.

Además, la intérprete ahondó en otros detalles en relación con los malestares que la aquejaron al inicio de la enfermedad. “Me empezó a dar mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, muchísimas náuseas, no he podido comer nada… Me empezó a doler muchísimo las articulaciones y esa sensación de no poder respirar fue muy fea… Y el domingo, ya después de dos o tres días con la enfermedad, (me quedé) sin olfato y sin gusto…”, explicó. A pesar de la situación, Sofía y su novio, Pablo Bernot, se encuentran sorprendidos, pues a diferencia de ella, él dio negativo a la prueba. “Ha sido muy fuerte, no nos explicamos cómo ni por qué, pero Pablo salió negativo, aun estando yo activa…”, dijo.

VER GALERÍA