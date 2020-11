Sharon Fonseca y por qué no tuvo un parto natural: 'Escuché a mi cuerpo y fue la mejor decisión'

Ilusionados, Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca no han dejado de compartir algunos detalles de su rutina familiar desde el nacimiento de su pequeña Blu Jerusalema, quien incluso ya ha sido protagonista de inolvidables momentos a través de las redes sociales. Ahora, la guapa venezolana se ha tomado un tiempo para conversar con sus seguidores sobre cómo ha logrado evolucionar de manera satisfactoria durante su etapa postparto, revelando el secreto que le ha permitido sentirse mejor cada día: el uso de una faja, la cual solo empezó a utilizar por recomendación médica. Tan sincera como suele ser, también reveló parte de las razones por las cuales la llegada de su bebé tuvo que ser a través de cesárea, en espera de que su experiencia pueda servir a otras mujeres.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de sus historias en Instagram, Sharon se mostró feliz de retomar poco a poco su actividad en este especio, siempre fiel a mantener muy informados a los usuarios, aunque por el momento su atención, tanto como la de su amado Gianluca, está concentrada en brindar cuidados y cariño a su bebé. “Siento que los extraño mucho porque estoy un poco desconectada, ya se imaginarán por qué, pero nos estamos tomando nuestro tiempo y disfrutando cada segundo y pronto estoy empezando a compartir más detalles con ustedes…”, dijo sonriente, al mismo tiempo en que mostraba la faja que ha usado estos días.

Durante la plática, la venezolana también aprovechó para despejar una de las mayores dudas entre sus seguidores, quienes han querido saber por qué su parto fue cesárea y no natural, como originalmente estaba planeado. “También me han preguntado sobre por qué cesárea, por qué nos tocó, es una historia que quiero compartir con ustedes porque siento que le puede ayudar a cualquier mujer que pueda pasar por una experiencia similar a la nuestra, y sobre todo algo que aprendí muy importante y hasta mis doctores me dijeron, que es escuchar (a) tu cuerpo…”, aseguró la orgullosa mamá, que ha puesto todo de su parte para sentirse mejor cada día.

VER GALERÍA

Sharon ahondó en sus declaraciones y destacó la importancia de haber seguido las indicaciones de sus doctores, pues esto le permitió que todo marchara sin contratiempos. “Después de tres días de probar hacer un parto natural escuché mi cuerpo y fue la mejor decisión que pude haber tomado, dicha por mis doctores, porque pudimos haber tenido un tiempo un poquito difícil en un parto natural, si hubiera sido parto natural… Les quiero comentar para ver si les puede ayudar a alguna de ustedes…”, agregó, visiblemente emocionada por este instante que la llena de dicha.

El secreto para sentirse mejor

Por otro lado, Sharon contó a sus fanáticos de qué manera pudo reponerse, pues reconoce que tras la cesárea se le complicaba un poco moverse, aunque nuevamente uno de sus médicos le dio el mejor de los consejos, por lo cual no dudó en darlo a conocer a todos aquellos que mostraron su interés por saber más del tema. “La faja a mí me cambió la recuperación totalmente, les digo, amigos, que estaba en la cama del hospital que no me podía ni parar, porque ustedes saben que cesárea y después el parto todos los órganos están así como al aire y el doctor me dijo: ‘Ponte esto’ (la faja), y yo después de esto fui otra mujer…”, aseguró, para luego hacer una importante sugerencia antes de despedirse, pues lo más adecuado es que este tipo de recomendaciones sean consultadas con un profesional. “Así que hablen con su doctor, consúltenlo a ver si se los recomiendan, a mí me ayudó muchísimo…”.

VER GALERÍA