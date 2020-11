Ximena Navarrete y el poderoso mensaje que ha dado a conocer La ex Miss Universo puso en alto el respeto que debe existir entre las mujeres y opinó sobre el término 'empoderamiento femenino'

Si bien Ximena Navarrete ha consolidado una trayectoria de éxito sobre los escenarios, -dando muestra de su gran habilidad para desenvolverse en diversas facetas-, ser coronada como Miss Universo ha sido uno de los acontecimientos más trascendentales en su vida. Por tal motivo, y asumiendo con plena madurez la posición en la que hoy se encuentra, nunca ha dudado en expresar con claridad sus opiniones, sobre todo si se trata de enaltecer a las mujeres. Tan directa como suele ser, la tapatía ha enviado un poderoso mensaje a través de sus redes sociales, mismo que ha sido del todo comentado por sus fanáticos.

Sin más preámbulo, Ximena dio a conocer un breve escrito en el que comenta con total apertura sobre el empoderamiento femenino y la clara idea que ella tiene de este concepto, destacando ante todo un importante aspecto. “’Empoderar a las mujeres’, no se trata de hacernos más fuertes. Yo no creo mucho en este término: ‘empoderar mujeres’, porque las mujeres ya nacimos fuertes…”, escribió en las primeras líneas de esta publicación que se viralizó de un momento a otro. “Me gusta mucho más pensar que nosotras podemos usar esa fuerza para impactar positivamente en este mundo…”, agregó la también actriz, poniendo de frente ese dejo de sinceridad con el que suele dirigirse al público.

Ximena remató su poderoso mensaje con un importante consejo, haciendo énfasis en el respeto que debe existir entre unos y otros, específicamente al emitir opiniones en torno a las demás personas. “Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres. Una situación temporal que estés pasando en tu vida, no te define como ser humano”, agregó, sin dar mayor explicación de los motivos por los cuales se dispuso a expresar su punto de vista. Lo cierto es que la tapatía se siente muy orgullosa de los logros que ha podido consolidar, pues a lo largo de todos estos años también ha podido madurar gracias a la experiencia que le ha dejado su profesión, a la cual se ha entregado por completo.

Un camino lleno de lecciones

Recientemente, y con motivo de la celebración de los 10 años de su coronación como Miss Universo, Ximena Navarrete abrió su corazón para hacer un balance de lo que ha ocurrido en si vida a lo largo de todo este tiempo, en el que se encuentra enteramente agradecida con Dios. “En estos 10 años pues ha pasado un poco de todo en mi vida, tanto personal como laboralmente. He vivido cosas muy padres, muy positivas, además he tenido momentos altos, bajos, buenos y malos, pero de todo he sacado mucho aprendizaje…”, reveló a finales del mes de agosto en entrevista con Publimetro. “Estoy muy agradecida con Dios y con mi familia. Vienen reflexiones de mucho trabajo, esfuerzo, amor a mi país y acordarme por qué decidí meterme a un concurso de belleza, fue justamente eso, para dejar en alto a mi país…”, agregó.

Y claro, la energía que tiene Ximena Navarrete es inagotable, por tal motivo continúa haciendo planes a futuro mientras disfruta al máximo de su matrimonio con Juan Carlos Valladares, quien ha sido su apoyo incondicional durante todo este tiempo. “A mis 32 años todavía tengo muchos sueños, quiero emprender nuevos negocios. Todavía hay cosas que quiero emprender y, a nivel personal obviamente también en un futuro me encantaría tener hijos y seguir soñando…”, dijo en aquella conversación, enteramente feliz al hacer una retrospectiva del camino que ha recorrido. Cabe destacar que las recientes palabras de Navarrete, surgen en el contexto de las declaraciones entre la actual reina del certamen de Mexicana Universal, Sofía Aragón y su fundadora, Lupita Jones.

