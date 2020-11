Las declaraciones de Lupita Jones y Sofía Aragón

Desde hace un par de días los nombres de Lupita Jones, fundadora de Mexicana Universal y Sofía Aragón, actual reina del certamen han acaparado los titulares, ¿la razón?, las recientes declaraciones que la reina de belleza realizó en redes sociales donde denunció que ha quedado fuera de la organización por diferencias con Jones. Para sorpresa de sus seguidores en Instagram, la Mexicana Universal 2019 tomó su perfil y realizó un en vivo donde no sólo confirmó que no participará en la coronación de este año, sino que también dio detalles de la difícil relación que mantuvo con Lupita. Bajo el título: “La verdad detrás de mi corona”, Aragón publicó este video donde revela que, durante su preparación rumbo a Miss Universo, no recibió apoyo económico por parte de la organización. Como era de esperarse, Lupita Jones reaccionó a los señalamientos de Aragón y aceptó que la bloqueó de redes sociales y reveló por qué.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sofía comenzó narrando cómo fue que, tras coronarse como la primera Mexicana Universal, su panorama económico se comenzó a complicar debido a que tuvo que abandonar su trabajo en TV Azteca para poder prepararse para Miss Universo: “Yo soy la única reina en la historia, llámese Mexicana Universal, llámese Nuestra Belleza, a la que no se le da ni un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos”. Aunque tenía conocimiento de que a otras reinas las apoyaban para vivir en la Ciudad de México, en su caso, la situación se tornó distinta: “Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo: ‘para ti no hay dinero, para ti no hay apoyo y hazle cómo quieras’. Entonces, al principio, dije: ‘Son seis meses, más o menos, es poco tiempo puedo con mis ahorros, para eso he ahorrado toda mi vida. Llegó un momento en el que ya no hay ni para comer, de verdad, no me estoy haciendo la víctima”, explicó.

VER GALERÍA

Tras confirmar que ha quedado fuera de la organización Mexicana Universal, Sofía recordó cómo, durante su preparación, comenzaron los problemas económicos: “La organización sabe que yo tengo un problema ginecológico, esto ya sé que es algo muy personal, muy privado, se llama endometriosis, tenía que estar yendo constantemente al ginecólogo, durante mi preparación en Mexicana Universal, no fui ni una vez y le decía a Lupita: ‘Por favor, necesito ir al doctor no tengo con qué’ y me decía: ‘Sorry, no hay’”, detalló. Debido a los problemas de dinero que enfrentaba -“El contrato que te hace firmar Lupita no te deja trabajar en otras campañas, fuera de la agencia, te limita”-, decidió solicitar un apoyo al Gobierno de Guadalajara, un incentivo con el que, además, se pagaron algunos gastos de la organización, según explicó.

Tras su regreso de Miss Universo, Sofía fue recibida con los brazos abiertos en Tv Azteca donde, muy pronto, la contrataron, una noticia que, afirma, no tomó nada bien Jones: “Ese mismo día Lupita me bloqueó de redes sociales y tengo desde enero de no saber de ella, sigo siendo Mexicana Universal, porque tengo la corona, no me invitó ya a ningún evento, lo que necesitaba de mí con terceros”. Por último, Aragón le envió un contundente mensaje a la exMiss Universo: “A mí me gustaría Lupita que tú también entendieras que sí, gracias a ti somos muchas cosas, porque gracias a ti nos das plataforma, nos das seguridad y confianza, pero tú tienes que entender que tú eres y, haz logrado, lo que has logrado, gracias a todas las reinas que han pasado por tu organización (…) todas nosotras también te estamos haciendo lo que tú eres, te llenamos a ti de posibilidades, si no hubiera una sola reina más que se inscriben en tu concurso, no tendrías organización, entonces, te pido por favor que respetes y valores el esfuerzo de cada una de tus reinas, tanto las que tú quieres y valoras, como con las que no”.

VER GALERÍA

La respuesta de Lupita Jones

Como era de esperarse, las declaraciones de Aragón causaron revuelo en redes y en los medios que buscaban la respuesta de Jones quien, decidió dar réplica durante una transmisión, en Youtube, de la plataforma Mexicana Universal donde, durante una plática con las concursantes de este año, habló del tema y hasta bromeó: “Seguramente algunas están muertas de miedo, de inseguridad, de intranquilidad, en manos de quién venimos a caer, por la forma en la que han manejado las cosas”, dijo. Lupita aprovechó esta charla para explicar por qué no suele reaccionar cuando existe algún ataque en su contra: “No le quiero poner foco a algo que no vale la pena, no quiero ponerle atención a gente que, ya demostró, que no merece la pena, prefiero quedarme callada, porque cuando yo hablo, le doy atención nacional a algo, siempre pasa, y no porque yo me crea muy importante, sino porque los medios así lo toman, por muy famosas e importantes que se crean las reinas, perdón, no tienen el peso de la trayectoria que tiene Lupita Jones”, dijo.

VER GALERÍA

Por último, Lupita hizo referencia a la actual Mexicana Universal: “A pesar de que existan esas chavas, como Sofía Aragón que se jacten de decir que ellas son las víctimas, son perfectas y ellas dieron todo, no es verdad, la verdad es que esta plataforma es la que les da la oportunidad de catapultarse (…) el primer paso para alcanzar lo que muchas de ellas tienen es que estuvieron aquí, que no lo quieran reconocer y que digan que se hicieron solas y así nacieron… Yo sé de dónde vienes Sofía Aragón, yo sé quién eres Sofía Aragón. La dejé de seguir porque sé quién es y porque a mí no me va a vender sus frases encontradas en Google, yo sé quién es, los traumas, las inseguridades con las que llegó”, respondió tajante la fundadora de Mexicana Universal.