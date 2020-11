Maky de su separación: 'Es una etapa que ha sido muy buena para mí, a la que le tenía miedo'

Tras compartir su vida durante 17 años, Maky y Juan Soler decidieron tomar caminos separados, una decisión que, si bien no fue fácil, fue tomada por los dos en el mejor de los términos. Los actores han sido claros al señalar que más allá de su pasado como pareja, siguen siendo buenos amigos, además de que siempre estarán unidos por el gran amor hacia sus hijas en común. La guapa actriz ha reflexionado sobre su actual estatus sentimental y ha compartido que, aunque antes le temía a la separación hoy está plena y abierta a nuevas oportunidades. Además, ha revelado algunos de los aspectos que desembocaron en el desenlace que tuvo su matrimonio.

Maky asistió como invitada al programa Montse y Joe, y en una sincera charla con las anfitrionas habló de cómo se encuentra ahora en temas del corazón. “Aquí solita, esperando a ver que llega, pero muy contenta”, dijo con buen sentido del humor, y dejando entrever que está abierta a darse una nueva oportunidad en el amor. “La verdad que es una etapa que ha sido muy buena para mí, a la que le tenía miedo, la separación… Estar solos y en pandemia”, continuó la guapa actriz. No obstante, reconoció que, aunque ella y su ex ya no están juntos como pareja, sí siguen unidos y no sólo por sus hijas, sino por una cariñosa amistad. “Y seguimos estando juntos en cierta forma por las niñas, yo todo le consulto, es mi amigo, es mi hermano, mi familia… Pero no es sólo por las niñas que yo tengo una relación con él, tengo una relación con el porque me cae bien, yo creo que las niñas van a hacer su vida, pero yo siempre me voy a sentir que soy familiar de él o que si el me necesita ahí voy a estar”, aseguró la actriz.

Con tan buena relación que siguen manteniendo, a muchos ha causado extrañeza el hecho de que Maky y Juan se hayan separado, sin embargo, ella explicó que la decisión no fue algo que se tomó de la noche a la mañana, sino que fue un proceso: “Fue de a poquito, fueron pasando muchas cosas que van desgastando la pareja, a veces la gente cambia, a mí me pasó que yo cambié”, admitió la intérprete de origen argentino. “De joven estaba igual y de repente dije: ‘No, no, esto ya no, ya no me está acomodando, ya no estoy feliz’”, recordó. “Me podría haber quedado en esa situación, pero pues es mi vida y dije: ‘Quiero probar y bueno, si veo que no funciona pues regresaremos’”, continuó. Además, hizo énfasis en que nunca hubo una razón en específico para que terminara su matrimonio. “Tampoco era como que él me hizo algo, o yo le hice algo a él de que ‘te odio, no quiero volverte a ver’, simplemente que mis sentimientos cambiaron y no pude regresar y él también no, como que, pues ‘esta mujer no es lo que yo quiero para mi vida’, es que la vida te transforma, y cambia las prioridades”, reflexionó.

Cuenta cómo ha sido la separación para sus hijas

Mía y Azul, de 15 y 13 años respectivamente, son el fruto del amor de Juan y Maky, el cual ahora ha evolucionado, y a decir de la actriz, ellas han tomado bien el cambio. “Mis hijas están muy bien, la verdad que lo toman muy bien”, aseguró la guapa mamá de dos, quien contó que el panorama que actualmente rodea al tema del divorcio es muy distinto al que se vivía en otras épocas, incluso recordó el caso de sus padres. “Cuando ellos se divorciaron yo tenía 10 años, en el 85 que salió la ley del divorcio, entonces se empezaron a divorciar en toda la Argentina… Era una cosa rara, pero ahorita, están acostumbrados”, comentó. Como bien los actores lo han señalado, el bienestar de sus hijas ha sido su prioridad, por ello no han tenido reparo en convivir. De hecho, las fiestas decembrinas del año pasado las pasaron juntos. “Pasé una gran Navidad con ella y con mis hijas. La Navidad se me hace un momento muy especial, también es la hora del recuento, del balance y tener a la familia junta, a la familia unida, es muy importante”, contó el galán de telenovelas a principios de este año en entrevista con Hoy.

