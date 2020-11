¡En el dentista! Así se enteró Eugenio Derbez que ganó su primer Emmy

Eugenio Derbez sigue cosechando éxito tras éxito. En esta ocasión, el comediante ha sido reconocido con un premio Emmy, gracias a su trabajo como conductor en el programa de Amazon Prime Video LOL: Last One Laughing. Sin duda alguna, esta fue una noticia que el actor tenía que celebrar por todo lo alto, sin embargo, el anunció de su triunfo en la categoría de Premio Emmy Diurno como El Presentador de Programa Diurno Destacado en Español, lo recibió en el peor momento. Y es que Eugenio justo se encontraba a la mitad de un tratamiento dental con su dentista cuando se enteró de la buena nueva, por lo que no tuvo otro remedio que celebrar, aunque tuviera un retenedor en a boca y acostado en la camilla del consultorio. Aunque tuvo algunos problemas para expresar su emoción a través del habla, finalmente lo logró, apoyado por la traducción de su doctora, quien no dudó en hablar hacia la cámara y compartir la buena noticia con los seguidores del también productor. “Estoy en el dentista y acabo de ganar un Emmy. ¡Esto es fabuloso! ¡Estoy muy feliz!”, dijo Derbez con ayuda de su especialista. El actor tuvo tiempo para celebrar más tarde a través de su perfil de Twitter, en donde incluso compartió el discurso virtual que ofreció al aceptar su premio y en el que obviamente hizo uso de su singular sentido del humor. “¡Qué emoción! Primero que nada quiero agradecer a Amazon y a Jeff Pesos", dijo en tono de broma, haciendo referencia a la multimillonaria fortuna de Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo. En el clip, se puede escuchar que su esposa, Alessandra Rosaldo lo corrige y le dice que el apellido de Jeff es Besos y no pesos, a lo que de forma muy graciosa Derbez respondió, siguiendo con la broma: “Ay besos mi amor, besos de regreso. Gracias”. Da play al video y mira cómo fue que Eugenio Derbez se enteró de su triunfo.

