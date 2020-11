¿Cómo baila una princesa? Kailani hace una tierna demostración

No hay duda de que Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, es una celebridad en las redes sociales, pues aunque aún no cumple ni tres años, basta una breve aparición para en las cuentas de sus padres para derretir a todos sus seguidores. Su mamá ha sido abierta al compartir no sólo los divertidos momentos que pasa con su nena, sino también algunos detalles de su crianza y aunque es una mamá primeriza, ha mostrado ser toda una experta. “Yo le comunico todo siempre, entonces le explico así perfectamente lo que está pasando desde que era bebé. La parte de la comunicación creo que ayuda mucho a que no haga tantos berrinches y cosas así”, contó la estrella de La Casa de las Flores hace unos meses en su podcast. Tanto Aislinn como Mauricio ha dejado ver que el amor, cariño y apoyo que le han dado a Kai se refleja en su seguridad y la hacen una niña muy feliz. Hace unos días la actriz compartió un par de simpáticos videos en los que su hija, muy decidida, quiso mostrar cómo bailan las princesas. Empeñada en mostrar sus originales movimientos, Kalani se sostuvo de un barandal para hacer su demostración, la cual recordó a los ejercicios que se hacen en el ballet. La orgullosa mamá reaccionó enternecida a la ocurrencia de su pequeña y quiso compartir el momento; haz click abajo para verlo.

