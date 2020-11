En la recta final de su embarazo, Fernanda Castillo presume su tierno -y crecido- baby bump

Conmovida por el momento que atraviesa, Fernanda Castillo ha dejado atrás la discreción que la ha caracterizado y con el sentimiento a flor de piel ha dejado al descubierto su lado más sensible, compartiendo con sus fans sus reflexiones más profundas y dejándose ver de lo más tierna y emocionada presumiendo su pancita de embarazo. Tal y como sucedió recientemente, cuando la intérprete compartió una tierna postal en la que además de lucir de lo más encantadora, ha quedado en evidencia que se encuentra ya en la etapa final de su embarazo.

A través de su perfil de Instagram, Fernanda compartió una postal en la que se le puede ver posando frente a un espejo, luciendo de lo más cómoda en una pijama que le regaló su amiga y compañera de elenco, la actriz Damayanti Quintanar, y con la que lució de lo más encantadora. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención lo grande que luce su pancita, con lo que ha dejado en claro que su bebé podría nacer en cuestión de semanas y que su embarazo está llegando a su término.

Luego de haber gritado al mundo su embarazo, de la mano de su prometido Erik Hayser, Fernanda ha querido hacer partícipes a sus fans de esta linda etapa, compartiendo con ellos detalles de su dulce espera, aunque siempre haciendo gala de la discreción que la ha caracterizado, pues hasta ahora no ha revelado si ya ha elegido el nombre de su bebé, el cual han anunciado será un niño. Sin embargo, una de sus amigas pudo haber hecho una revelación, luego de haber celebrado un picnic a modo de baby shower, pues en sus redes sociales compartió el que podría ser el nombre del esperado bebé. “Ritualito de amor para nuestra Fer adorada. ¡Qué hermoso verte con tanta luz @Fernandacga! Liam es muy afortunado”, escribió la amiga de la actriz en Instagram Stories, junto a una fotografía del día de la celebración y que Fernanda se encargó de replicar en sus propias redes. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos papás ha confirmado que sea así.

Los cambios que ha traído el embarazo

Sin duda alguna, la tierna etapa por la que atraviesa Fernanda Castillo ha traído consigo una serie de cambios en la vida de la actriz. Y no solo en lo físico, que es lo más obvio, también en su persona y en la forma en la que ahora se percibe como mujer y como ser humano. Así lo reveló la guapa artista en una reciente publicación en Instagram, en donde dejó salir sus más profundos sentimientos y se dedicó así misma unas emotivas palabras de amor.

“A la mujer en la que me estoy convirtiendo le digo gracias por la fortaleza, por ser valiente, por dejarse ser la más frágil y sensible, por enseñarme una alegría de niña que yo no sabía que tenía. A la mujer en la que me estoy convirtiendo que a veces tiene miedo e incertidumbre, que pasa por mil emociones en 10 minutos, a la que le cuesta no controlar todo, le digo que voy a protegerla y que no está sola en este viaje. A la mujer en la que me estoy convirtiendo que crece y cambia y esta más viva que nunca le digo: te amo mucho Fernanda”, compartió Fernanda junto a una hermosa postal en la que se le puede ver sentada de perfil sobre una tocador de maquillaje, posando muy reflexiva mientras acaricia su pancita de embarazo.

