Maky cuenta que su hija es compañera de Lucerito: ‘Hacen todos los trabajos juntas’

Al igual que muchas mamás alrededor del mundo, las famosas han tenido que adaptarse a la nueva dinámica escolar en la pandemia, convirtiendo sus casas en una segunda aula. Maky, como madre de dos adolescentes, también se ha apegado a esta nueva forma de tomar clases, en las que la tecnología ha sido determinante. La guapa actriz ha contado que en este confinamiento se enteró que una de sus hijas se hizo amiga de la hija de otra famosa: Lucerito, la hija de Lucero y Mijares, quien en las últimas semanas ha acaparado la atención en los medios por sus colaboraciones con sus papás.

Maky asistió junto con Elizabeth Álvarez como invitada al programa Montse y Joe, espacio en el que ambas compartieron sus experiencias como mamás en tiempos de clases virtuales. Mientras que la esposa de Jorge Salinas admitió que ha habido momentos muy estresantes debido a las fallas técnicas en la comunicación, la actriz de origen argentino señaló que a veces también suele ser complicado interactuar con las mamás de los compañeros de los hijos respecto temas escolares. “Las mamis del chat a todo lo que da… ese chat es el infierno mismo, ¡las quiero!”, dijo en tono bromista.

Sin embargo, la actriz también reveló que en su experiencia también se han dado coincidencias fortuitas, como el hecho de que una de sus hijas se hiciera amiga de la hija de otra famosa. “Mi hija hace Zoom y entonces me dice: ‘Ay mamá, tengo una amiga...’ Porque no la conoce, porque fueron a la escuela una semana y entraron a confinamiento y entonces sus compañeros hacen sus cosas por Zoom”, contó. “Es la hija de Lucero, hacen todos los trabajos juntas”, aseguró sonriente. Si bien Maky no detalló quién de sus hijas fue la que entabló una amistad con Lucerito, por la edad es fácil deducir que probablemente sea Mía, pues tanto ella como la hija de Mijares tienen la misma edad: 15 años, aunque la hija de Juan Soler está a punto de cumplir 16. En diciembre del año pasado, al celebrar su cumpleaños, la adolescente recibió la más cariñosa felicitatción de su mamá: ¡Estoy orgullosa de la persona tan especial y divina que eres! ¡Nunca dejes de ser tú! Sigue disfrutando de la vida. Te amo”, escribió entonces la actriz.

Aunque Lucerito ha estado en los reflectores últimamente debido a sus duetos con sus papás, Maky contó que su hija desconocía por completo de quién se trataba. “¿Y sabía quién era?”, le preguntaron las anfitrionas en el programa de Unicable. “No, luego le dije: ‘¡Ah, pero yo conozco a Lu!’, ya sabes, o sea, ella como ‘ah, no’, no tenía ni idea”, contó. "Son compañeras virtuales", dijo. El pasado 31 de octubre, Lucerito se subió al escenario por primera vez junto a su madre para interpretar junto a ella un tema musical en su concierto virtual Pop Live. La actuación de la jovencita fue se ganó la ovación del público, pues aunque su mamá confesó después que se encontraba muy nerviosa, cantó como una profesional. “Ella está en las nubes, que no se lo cree, me dice: ‘Mami, yo quisiera agradecerle profundamente a la toda la gente’. Le digo: ‘Yo les haré saber’. Y nada, probando que le gusta el escenario y todo eso, pero te digo, no sé si algún día lo va a hacer profesionalmente o no”, contó la cantante días después del show en entrevista con la periodista Luz María Soria.

Los duetos de Lucerito con Mijares

Aunque la jovencita prefiere mantenerse alejada del ojo público en las redes sociales, han sido sus colaboraciones con sus papás las que la han puesto en el centro de los reflectores. Antes de su esperado concierto junto a su mamá, Lucerito ya había hecho un dueto con su padre, el cual a decir del cantante, se trató de un regalo muy especial que ella le hizo. La mancuerna padre e hija gustó mucho al público, tanto que el intérprete de Soldado del amor quiso complacerlos con una nueva colaboración junto a La Beba. “Hay un dueto ahí con La Beba, padrísimo… la canción que grabamos en el de Navidad, es una canción que se llama Mi Universo, de Jesús Adrián Romero, que se la cantamos Lucero y yo en su primera comunión, entonces por eso la metimos en este disco de Navidad”, dijo en entrevista para Ventaneando al hablar de su nuevo material discográfico. “Tiene un estilito muy de ella, y siento yo muy combinado entre Lucero y yo…”, detalló el orgulloso papá.

