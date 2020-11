‘El Canelo’ y la conmovedora respuesta a una pequeña fan que le pidió su ayuda

Con la misma pasión con la que lo vemos boxear sobre el ring, Saúl El Canelo Álvarez se involucra en causas benéficas de las que poco le gusta hablar en público. Después de que, en julio pasado, el pugilista levantara la mano para ayudar a niños con cáncer que estaban siendo afectados por el desabasto de medicamentos que se vivió en algunas zonas de nuestro a país, el tapatío demostró que, cuando se trata de ayudar, no hay límites. Por esta razón, una pequeña fan lo contactó en redes sociales para hacerle una propuesta que tocó su corazón. En medio del anunció de su próxima pelea con Callum Smith, el próximo 19 de diciembre, el reconocido atleta se tomó el tiempo para ayudar a su pequeña seguidora quien lo describió como su ángel de la guarda.

En redes sociales circula el video de una niña que le envió un mensaje al boxeador, donde le solicita permiso para hacer una rifa en su nombre y así recaudar fondos para una operación y terapias que necesita para volver a caminar: “Hola Saúl Canelo Álvarez, no sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea, me has hecho la niña más feliz del mundo, te deseo muy buena suerte, y yo sé que vas a ganar esta pelea”, se escucha decir a su fan, al principio de este clip, que se popularizó rápidamente y llegó a oídos del boxeador.

Tras presentarse como una gran seguidora de su trabajo sobre el ring, la niña le planteó si idea así: “Aprovechando este video, le iba a decir que, si usted me daba permiso de que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos, usted me los firme, y yo poder rifarlos en mi nombre, para yo pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que yo necesito, para poder caminar. Te deseo buenas tardes y que tengas bonito día”, finaliza la pequeña. Al escuchar la situación de la niña, el pugilista no dudó en aceptar su propuesta, pero bajo otros términos, omitiendo la rifa.

A través de un mensaje de voz, que también circula en redes sociales, El Canelo le respondió con un sí y le envió la ayuda, casi de inmediato: “Hermano dile que con mucho gusto que, con todo mi corazón, que es un sí rotundo, dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo se las doy, por favor. Dile que no se preocupe por firmarlos”. El boxeador se mostró muy conmovido por la iniciativa de la niña quien, ya hizo pública su respuesta.

El agradecimiento de su fan a este gesto

En tiempo récord, El Canelo la contactó y le hizo llegar el apoyo económico que estaba necesitando. Agradecida por la forma en la que su ídolo reaccionó, la niña grabó un nuevo video en el que revela que espera conocerlo muy pronto: “Hola Saúl, muchas gracias por el dinero que me mandaste para mi operación y para mis cosas que necesito, ojalá pueda ir a Guadalajara ya que me terminen de operar para ir a verte y darte un abrazo y, si antes era tu fan, ahora, eres mi ángel de la guarda. Muchas gracias, Saúl El Canelo Álvarez y que Dios te bendiga para siempre, porque aparte de ser un buen boxeador, eres muy buena persona. Te mando un fuerte abrazo y un beso, hasta mañana. Buenas noches”, respondió la pequeña quien conquistó a todo internet con su mensaje.