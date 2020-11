'Gracias por la fortaleza’, el mensaje de amor propio que Fernanda Castillo se ha dedicado en medio de su dulce espera

Aunque Fernanda Castillo siempre ha sido muy discreta con su vida privada y prefiere mantenerla al margen de su carrera, desde que hizo público su embarazo se ha mostrado mucho más abierta con sus seguidores, compartiendo con ellos algunos detalles de la tierna etapa por la que atraviesa, de la mano de su prometido, el actor Erik Hayser, y dejando fluir sus sentimientos de una forma en la que pocas veces lo había hecho. Y es que la futura mamá sin duda alguna ha comenzado a experimentar una transformación personal a través de la experiencia que le ha brindado la maternidad, misma que le ha otorgado una perspectiva más íntima y cercana de sí misma, y que la ha llevado a valorar lo que es ella como mujer y como persona.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Así lo ha revelado la guapa actriz a través de su perfil de Instagram, en donde ha compartido un hermoso mensaje dedicado a ella misma, en el que a través de sus palabras se reconoce como una mujer que ha descubierto nuevas fortalezas y virtudes, gracias a su embarazo. “A la mujer en la que me estoy convirtiendo le digo gracias por la fortaleza, por ser valiente, por dejarse ser la más frágil y sensible, por enseñarme una alegría de niña que yo no sabía que tenía...”, se puede leer al inicio de las emotivas palabras que ha escrito para sí misma, las cuales ha acompañado de una hermosa postal en la que se le puede ver sentada de perfil sobre una tocador de maquillaje, posando muy reflexiva mientras acaricia su pancita de embarazo.

La intérprete continuó con su mensaje hablando de sus fortalezas y debilidades, haciéndose una emotiva promesa de amor propio con la que ha emocionado a todos sus fans. “A la mujer en la que me estoy convirtiendo que a veces tiene miedo e incertidumbre, que pasa por mil emociones en 10 minutos, a la que le cuesta no controlar todo, le digo que voy a protegerla y que no está sola en este viaje. A la mujer en la que me estoy convirtiendo que crece y cambia y esta más viva que nunca le digo: te amo mucho Fernanda”, finalizó.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, los fans de la intérprete reaccionaron de inmediato a las dulces palabras de la actriz, llenando su publicación de palabras de aliento y apoyo, así como de corazones y mucho cariño. Entre las reacciones, destacaron las de algunos amigos cercanos a la actriz como Eva Cedeño, Héctor Suárez Gomis y Angelique Boyer, quien no dudó en dedicarle unas lindas palabras a su amiga. “Yo también se lo digo: te amo mucho Fernanda Castillo, lo mejor está por venir”.

‘Somos tres’

Fue el pasado 21 de agosto, cuando Erik Hayser y Fernanda Castillo gritaron al mundo la buena nueva de su embarazo. A través de sus respectivos perfiles de Instagram, la pareja -que dos meses antes había anunciado su compromiso-, compartió una tierna postal en la que aparecen los dos, dándose un amoroso abrazo y muy sonrientes, sosteniendo ella la ecografía de su bebé, confirmando así la noticia y emocionando mucho a todos sus seguidores. Por si la imagen no era lo suficientemente explícita, los futuros papás agregaron un emotivo mensaje con el que terminaron por confirmar lo que ya era evidente: “Somos tres, ¡qué felicidad tan inmensa!”, se podía leer en el perfil de ambos.

VER GALERÍA