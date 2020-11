‘La pasé muy mal’, Sofía Castro habla de cómo ha enfrentado el Covid-19

Al igual que varios de sus colegas, hace unos días, Sofía Castro tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la noticia que no hubiera querido haber dado: fue diagnosticada con Covid-19. En aquella ocasión, la actriz reveló que los síntomas que había sentido fueron bastante fuertes y que había pasado por algunos días muy difíciles. Por fortuna, Sofía ya se encuentra mejor y está a punto de ser dada de alta, es por eso que ha querido compartir parte de su experiencia con su público y ha hablado de la forma en la que ha enfrentado su diagnóstico y de la forma en la que su familia reaccionó ante la noticia.

Visiblemente recuperada y con muy buen ánimo, Sofía habló con toda sinceridad sobre su estado salud actual y de cómo ha enfrentado la enfermedad. “Sí fueron días difíciles. Gracias a Dios hoy es mi día 13, mañana cumplo mi día 14 y el miércoles, si todo sale bien, me dan de alta”, explicó Sofía con mucho optimismo. “Hoy puedo decir que me siento muy bien, todavía tengo algunos síntomas. No me puedo quejar, gracias a Dios no acabé en un hospital, mi oxigenación siempre fue perfecta, pero sí me dieron muchísimos síntomas”, compartió durante una charla con el programa En Casa de Telemundo.

Sobre los síntomas que presentó, Sofía explicó que fue durante los tres primeros días de su enfermedad, cuando más los resintió, asegurando que algunos de ellos aún siguen latentes, pero en menor intensidad. “Me empezó a dar mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, muchísimas náuseas, no he podido comer nada. Literal he comido pura fruta, semillas, legumbres arroz, y nada de proteína animal he podido comer. Me empezó a doler muchísimo las articulaciones y esa sensación de no poder respirar fue muy fea… Y no se por qué, esos tres días, fueron esos síntomas… y el domingo, ya después de dos o tres días con la enfermedad, (me quedé) sin olfato y sin gusto”, aseguró.

Sobre cómo ha tomado la noticia su familia, en especial sus padres, la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto ‘El Güero Castro’, la joven de 23 años comentó: “Los dos se espantaron muchísimo, mis hermanas también, mi mamá me confesó que después lloró, pues te asustas, porque es una enfermedad que está afectando a todo el mundo y todavía no sabemos cómo controlarla al 100 por ciento. Como digo, sí me dieron muchos síntomas, sí me sentí muy mal, sí la pasé mal los primeros días, porque a mí me doló de la punta del pelo, hasta la uña del pie”, compartió.

¿Cómo se encuentra su novio?

Sofía Castro también habló sobre el estado de salud de su novio, Pablo Bernot, con quien convivió incluso un día antes de que su diagnóstico fuera confirmado y ya presentando algunos síntomas. De hecho, la actriz reveló que se encontraba en Cuernavaca al lado de Pablo cuando comenzó a sentirse mal, por lo que decidió regresar a la Ciudad de México y ponerse en aislamiento. A pesar de todo esto, Bernot ha resultado negativo en las tres pruebas que se ha practicado en los últimos días, lo que los tiene muy sorprendidos. “Ha sido muy fuerte, no nos explicamos cómo ni por qué, pero Pablo salió negativo, aun estando yo activa… No se contagió, se hizo tres pruebas, de hecho, y salió negativo”, confirmó la intérprete.

