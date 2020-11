Aitana Derbez y sus lecciones de piano con el mejor profesor: ¡Su papá!

No hay duda de que los integrantes del clan Derbez llevan el talento en la sangre, aunque lo cierto es que gran parte de su éxito se lo deben también a la disciplina y la preparación. Mientras que la mayor parte de esta famosa familia se ha inclinado por la actuación, Vadhir ha mostrado interés también en la música y tal parece que no es el único. El joven intérprete soprendió hace unos meses con su memorable dueto junto a su hermanita Aitana, quien debutó como cantante con el tema Dance Monkey. Esta nena ya había mostrado sus dotes vocales en algunas publicaciones en las redes sociales de sus papás, pero fue en aquella presentación dejó claro que su corta edad no es impedimento para ser profesional. “Trae de todo, canta y actúa, baila y hace caras como su papá, o sea, trae de todo, trae del papá, de la mamá, de los hermanos, de todo, o sea, inevitablemente, creo que, pues seguirá nuestros pasos”, contó orgullosa su mamá, Alessandra Rosaldo, en entrevista con para El Break de las 7 de Univision en septiembre. Ilusionada con tomar el mismo camino que sus papás, esta pequeña está preparándose y ha tenido todo el apoyo. La integrante de Sentidos Opuestos compartió hace unos días en sus Instagram Stories un vistazo de las lecciones de piano que toma su nena, impartidas por un profesor de lujo: ¡su papá! Eugenio no se percató de su que su esposa los grababa, pues estaba muy concentrado en Aitana, explicándole paciente y cariñosamente; haz click abajo para verlos.

