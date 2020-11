Michelle Obama revela cómo vivió las transición al poder a los Trump

Es difícil de olvidar el rostro desencajado que Michelle Obama tenía el 20 de enero del 2017, cuando su marido Barack le entregaba el poder a Donald Trump. Desde entonces, Michelle no ha tenido problema en revelar en más de una ocasión sus diferencias con el actual mandatario de Estados Unidos, pero ante la situación actual en su país, ha tomado sus redes sociales para dar a conocer un poderoso mensaje. El triunfo de Joe Biden ha provocado la furia de Trump, que como se anticipaba, no ha aceptado su derrota y sigue haciendo difícil la transición para el equipo entrante. Esto significa que el proceso de aquí hasta enero, cuando Biden se convierta en el nuevo presidente, no será nada fácil. Ante este estira y afloje, Michelle ha escrito un profundo mensaje en el que ha dejado claro que ella y su marido dieron la instrucción a su equipo de hacer la transición tan fácil como fuera posible para los Trump, y que ella misma, a pesar de no perdonar las mentiras que el ahora mandatario dijo sobre su familia, recibió a Melania Trump en su hogar para responderle todas las preguntas que ella pudiera tener sobre el nuevo papel que tenía que tomar.

El poderoso mensaje con especial resonancia para los políticos estadounidenses

“Esta semana he estado reflexionando mucho en cómo me sentía hace cuatro años. Hillary Clinton acababa de lidiar con una dura derrota que tenía un margen por mucho, más cerrado del que vimos este año. Estaba dolida y decepcionada, pero los votos se habían contado y Donald Trump había ganado. La gente estadounidense había hablado. Y una de las grandes responsabilidades de la presidencia es escuchar cuando eso pasa. Así que mi esposo y yo dimos la instrucción a nuestro equipo de hacer lo que George y Laura Bush habían hecho por nosotros: realizar una transición del poder respetuosa y sin problemas, uno de los rasgos de la democracia estadounidense. Invitamos al equipo del presidente electo a nuestras oficinas y preparamos detallados memos para ellos, ofreciendo lo que habíamos aprendido en los últimos ocho años”, escribe una Michelle que revela detalles que hasta ahora no se sabían.

“Necesito ser honesta y decir que nada de eso fue fácil para mí. Donald Trump había difundido mentiras racistas sobre mi marido que pusieron a mi familia en peligro. Eso no era algo que estuviera lista para perdonar. Pero sabía que, por el bien de nuestro país, tenía que encontrar la fuerza y madurez para poner mi enojo de lado. Así que recibí a Melania Trump en la Casa Blanca y le hablé de mi experiencia, contestando todas las preguntas que tuvo -desde el fuerte escrutinio que viene con ser primera dama hasta cómo es criar a niños en la Casa Blanca”, dice una enfática Michelle, reafirmando lo que todo mundo sospechaba al ver las imágenes del día de la toma de protesta de Trump.

“Sabía en mi corazón que era lo correcto, porque nuestra democracia es mucho más grande que el ego de cualquier persona. Nuestro amor por el país requiere el respeto a los resultados de una elección, incluso cuando no nos gusten o deseemos que hubieran sido diferentes -la presidencia no le pertenece a ningún individuo en específico o a algún partido. Pretender que así es, es seguirle la corriente a estas teorías de conspiración sin fundamentos -ya sea por una ganancia personal o política- es poner la salud y seguridad de nuestro país en peligro. Esto no es un juego. Así que quiero invitar a todos los estadounidenses, especialmente a los líderes de nuestra nación, sin importar el partido, a honrar el proceso electoral y hacer su parte en impulsar una transición tranquila del poder, tal cómo lo han hecho los presidentes en servicio a lo largo de nuestra historia”, finaliza el texto de Michelle que le ha ganado más de tres millones de likes y más de 64 mil comentarios.

