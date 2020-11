Juan Soler descarta querer compartir su vida por completo con alguien: ‘Estoy feliz viviendo solo’

Mientras que en la ficción Juan Soler ha caminado nuevamente hacia el altar, en la vida real parece ser un futuro con muy pocas probabilidades. Tras su separación de Maky, el actor se ha mantenido enfocado en su carrera y aunque sigue teniendo una estupenda relación con ella, las cosas entre ambos han evolucionado hacia una entrañable amistad que los mantiene unidos como familia. Sin embargo, al ser uno de los galanes más cotizados de las telenovelas, las preguntas sobre una nueva oportunidad en el amor se han hecho recurrentes, y ahora él ha compartido su firme postura al respecto, descartando que la posibilidad de que vuelva a compartir su vida por completo con alguien.

Juan Soler se encuentra en una nueva etapa en su vida, en la cual ha vuelto a experimentar la soltería, y aunque algunos pudieran pensar que está buscando cambiar su estatus, lo cierto es que él ha confesado que se siento pleno. Al asistir como invitado al programa Montse y Joe, el galán de telenovelas fue cuestionado directamente sobre si actualmente vive con alguien. “Vivo solo, un departamento, dos ambientes, dependiente de servicios, dos coches…”, contestó con buen sentido del humor. Ante la pregunta de una de las anfitrionas sobe si le gusta su actual estilo de vida, el intérprete contestó: “Me encanta, peros sí necesito alguien que viva conmigo”, comentó.

Sin embargo, inmediatamente después de manifestar esta postura, Juan admitió que lo cierto es que se siente muy bien viviendo como lo está ahora. “No, no, no, la verdad estoy feliz viviendo solo, estoy muy contento viviendo solo”, aseguró. “Me doy mis tiempos para ir a buscar a mis hijas, para salir a cenar con ellas, no, estoy muy bien, estoy muy cómodo, me siento cómodo estando solo”, dijo convencido. Ante esta respuesta, Montserrat Oliver le preguntó: “¿No se te antoja volver a compartir tu vida así al cien por ciento?”, cuestionamiento que el actor respondió sin titubear con un rotundo: “¡Jamás!”, aunque no detalló más sobre los motivos por los cuales no ve en su futuro una nueva relación sentimental de este tipo. La conversación en el programa de Unicable dio un giro hacia otro tipo de compañías, y el intérprete se mantuvo firme sobre su estilo de vida. “Me gusta mucho la compañía del perro, pero en este momento no estoy para cuidar a nadie, ya cuidé muchos años”, señaló.

Hace unas semanas Juan Soler se vistió de novio para caminar al altar, aunque en la ficción, pues grabó junto a Itatí Cantoral el final de la telenovela La Mexicana y el Güero. A través de sus redes sociales, los actores compartieron algunos vistazos de las últimas escenas que rodaron, luego de trabajar juntos más de cuatro meses. Las imágenes dejaron al descubierto que la emocionante historia finalizó con una boda de ensueño entre los protagonistas, quien a lo largo de este proyecto se dejaron ver muy felices a lo largo de este proyecto, revelando la buena amistad, respeto y admiración profesional que los une.

Su actual relación con Maky

Después de muchos años juntos, Juan Soler y Maky decidieron tomar caminos separados, un acuerdo al que ambos llegaron en el mejor de los términos y siempre poniendo en primer lugar a la familia que construyeron. Los actores han dado cátedra de madurez con su actual relación, ahora como amigos y en cada oportunidad han manifestado el cariño hacia el otro. “Mira yo con Maky, es extraordinaria, la quiero muchísimo y tenemos una gran relación. La pandemia la pasamos juntos, no revueltos, juntos, que son dos cosas diferentes, pero tengo una gran relación con ella y no, yo tampoco regresaría con ella”, comentó el actor el pasado mes de septiembre en el programa Hoy. En intérprete aseguró además que él y su expareja han buscado fortalecer sus lazos familiares pues, por su papel de papás de Mía y Azul, saben que deben mantenerse unidos: “Me parece una gran persona, un gran ser humano seguir conservando su imagen y mi relación con ella. Hoy estamos empezando a transitar los primeros pasos de una gran y entrañable amistad que va a durar toda la vida”, aseguró entonces.

