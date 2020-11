¿Está embarazada? Camila Fernández responde

Han pasado ya tres meses desde que Camila Fernández y Francisco Barba se dieron el ‘Sí, acepto’ en una íntima boda celebrada en Zapopan, Jalisco, y de la que ¡HOLA! fue testigo, en exclusiva. Desde entonces, la pareja se ha embarcado en una auténtica luna de miel, pues el amor que tienen el uno para el otro está a flor de piel y no pueden esconderlo, algo de lo que sus seguidores han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suelen dedicarse románticas publicaciones con las que hacen suspirar a más de uno. Sin embargo, su romance no ha estado libre de rumores, pues en más de una ocasión se ha llegado a especular que los recién casados podrían estar a la espera de su primer hijo y que de hecho el supuesto embarazo de la cantante habría sido la razón por la que su boda se habría dado de forma sorpresiva. Ajena al revuelo que han causado estos rumores en redes sociales y en algunos medios de comunicación, Camila ha decidido poner fin a todo lo que se dice en su vida y aclarar las cosas de una vez por todas.

Tan sincera como suele ser, la hija de Alejandro Fernández se refirió a los señalamientos de los que ha sido objeto desde que se llevó a cabo su boda, el pasado 1 de agosto, negando estar embarazada y asegurando que no lleva ninguna prisa por convertirse en madre, pues se encuentra disfrutando al máximo de esta nueva etapa de su vida, de la mano de su esposo. “El tema de ser mamá: no sé, mira cuando Dios quiera, ahorita no tengo prisa ni nada, estoy muy feliz, recién casada, estoy feliz con mi familia, la verdad es que estoy muy feliz y no sé, cuando Dios quiera, la verdad, yo les aviso”, expresó la joven artista durante una entrevista virtual con el programa Ventaneando.

En ese mismo sentido, la artista de 23 años se refirió a todos los rumores que han surgido a raíz de su increíble boda, asegurando que todo lo que se dice en torno a ella y su familia se lo toma con humor, dejando en claro que para nada presta atención a los rumores y que no se toma en serio los mismos. “Me da risa, digo, que inventen lo que quieran”, expresó con una sonrisa en el rostro y con una actitud muy relajada, algo que la ha caracterizado desde siempre.

En la misma charla, Camila se mostró muy emocionada al hablar de su vida de casada y de su esposo Francisco, mostrándose muy enamorada y con un brillo muy especial en su mirada. “Increíble: me casé con mi mejor amigo y con un niño que es un tesoro, me encanta que estoy compartiendo mi vida con alguien tan especial… pero estoy muy feliz, está padrísimo, la vida de casada es la mejor”, dijo la intérprete de No te Vas.

Su historia de amor

Camila Fernández y Francisco Barbara se conocieron en el otoño de 2019 cuando protagonizaron una cita a ciegas organizada por amigos en común, tal como lo contó en enero pasado en entrevista con Ventaneando, donde narró cómo fue el flechazo: “Me dijeron que según le gustaba. Nos hicieron una comida, fíjate, bien listos, porque a él le dijeron: ‘Tienes que conocer a Camila’ y a mí me dijeron: ‘No, es que tienes que conocer a este niño…’ y yo, ok (…) Era obvio que la hacían para que nos conociéramos y ya ahí fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada”, contó. Durante esa plática, la hija de El Potrillo admitió que su relación con Francisco era la más formal que había tenido: “Estoy muy enamorada muchachos, gracias por ser parte de esto, es algo muy especial, es la primera relación seria que tengo, es muy bonita, muy honesta, creo que jamás me había tocado sentir algo tan lindo y sí está ahí para mí, es una persona muy buena con la que me tocó, gracias a Dios, coincidir en esta vida y lo quiero muchísimo”, confesó.

