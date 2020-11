Después de su luna de miel, Sofía Rivera Torres cuenta cómo se dio cuenta que le gustaba a Eduardo Videgaray

Luego de su romántica boda y de su idílica luna de miel, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres continúan escribiendo su historia de amor entre risas, bromas y complicidad, algo que se ve reflejado en las publicaciones que suelen hacer en sus redes sociales, en donde han registrado algunos de los momentos más significativos de su relación, como su compromiso o incluso su boda. Justo como lo hizo Sofía recientemente, luego de que uno de sus seguidores la cuestionara sobre cómo fue que comenzó su historia de amor, pregunta a la que la presentadora ha respondido con total sinceridad, dejando en evidencia que fue Videgaray quien dio el primer paso para que su romance pudiera comenzar.

Transparente como suele ser, Sofía se remontó a los primeros días de su relación y de la forma en la que se dio cuenta que el presentador sentía algo por ella y que no la veía como una simple amiga, a pesar de que su relación era de lo más profesional. “La verdad, (me di cuenta que le gustaba) desde que iba con ellos a La Corneta, de hecho desde que estoy con Eduardo no he vuelto a ir a La Corneta…”, recordó Rivera Torres a través de Instagram Stories.

Sofía ahondó más en el tema y reveló que Eduardo comenzó a coquetear con ella a través de redes sociales y a dejarle algunos mensajes que dejaba en claro su interés sobre ella. “Vi que me seguía en Instagram y me daba mis likes, muy millennial el señor, y como que sospechaba que le gustaba. Y de repente un día subí una story, así como que coqueteándole a la cámara y puse ‘este story es para alguien’, y él me escribe: ‘Pues para la próxima vez mándamelo a mi directamente’ y me pasa su celular, y lo dejé en visto. Y ahí fue cuando me di cuenta de que evidentemente le gustaba”, agregó.

Sin embargo, cuando Sofía entró a trabajar al programa ¡Qué Importa!, del que Eduardo es titular, el conductor cambió su actitud con ella y frenó el coqueteo, procurando mantener con ella una relación más profesional y menos personal, pero sin poder ocultar lo que sentía por la presentadora, algo de lo que sus compañeros se dieron cuenta. “Cuando entré a trabajar a ¡Qué Importa! él era super formal, de que ya no me daba likes, ya no me volteaba a ver, ya no nada y era super formal. Pero con el tiempo, estábamos viendo todos los días y pues nos gustábamos… Y ya que vi que sí nos gustábamos y que a mí también ya me gustaba ese señor, ya me empecé a buscar más coqueta, hasta que de tanto torturarlo ¡me casé con el!”, finalizó con una enorme sonrisa.

Más felices que nunca

Sin duda alguna, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres atraviesan por uno de sus mejores momentos como pareja, pues con la realización de su boda, ambos han cristalizado una de sus sueños más esperados y por el que no podían esperar más. "Estamos muy emocionados de haber tomado esta decisión de juntar nuestras vidas, sí fue sorpresa, pero no tanto, o sea, era un tema que la verdad estaba muy hablado, sabíamos que queríamos estar juntos y que era un paso que queríamos tomar en algún momento, y pues entre más antes mejor", confesó Sofía, en una entrevista exclusiva que concedió a La Hora ¡HOLA! -que se transmite en ¡HOLA! TV- junto a su ahora marido, días antes de aquella memorable fecha.

Por su parte, Videgaray confesó en la misma charla que aunque no tenía duda alguna de querer pasar el resto de su vida al lado de Sofía, eso no impidió que los nervios se apoderaran de él cuando se animó a pedirme matrimonio a Sofía. "La verdad es que no es fácil, lanzarte al ruedo y decir: 'Oye, ¿quieres compartir tu vida con este señor?'. Pues sí era algo que me tenía muy nervioso", admitió. Si quieres enterarte de todo lo que dijeron, haz click abajo.