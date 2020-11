Por qué José Ron ha reaparecido con su ex

En los últimos meses, la vida sentimental de José Ron ha estado en el centro de atención. Y es que tras confirmar su rompimiento con la actriz Jessica Díaz, con quien mantuvo un breve romance a inicios de este año, la cercanía que mantiene con la también cantante ha causado revuelo entre sus seguidores, pues los rumores de que podrían haber retomado su relación ha rodeado a los actores durante todo este tiempo. Sobre todo hace unas semanas, cuando surgió una fotografía en la que ambos se dejaron ver muy cariñosos, lo que solo ha intensificado las especulaciones. Sin embargo, ambos artistas se han encargado de dejar en claro que tras su romance, su amistad ha continuado e incluso se ha reforzado, por lo que no debería ser raro verlos juntos después de esta etapa de vida que compartieron. Prueba de ello, es el reciente mensaje que la actriz le ha dedicado al protagonista de telenovelas como Rubí, en el que ha evidenciado el gran cariño que existe entre ellos y el vínculo que siempre los unirá.

A través de su perfil de Instagram, Jessica compartió una imagen en la que se le puede ver en compañía de José Ron, ambos sentados en un sofá y mostrándose muy cariñosos. Esta imagen fue tomada durante el rodaje del videclip de la canción Oficiales, tema que Jessica Díaz le ha dedicado al actor. “La música es una de las cosas que más amo en la vida, me gusta escribir canciones reales con historias que signifiquen historias especiales para mí. Me gusta plasmar mis vivencias en acordes y melodías, justo así es como lo he hecho en mis últimas canciones. Por eso escribí Oficiales, te la dedico con mucho cariño, ‘cone’ @joseron3, gracias por ser mi cómplice en esta historia tan nuestra y hoy gracias por una amistad más sólida, con más confianza, aunque nadie pueda entenderlo, solo tú y yo lo sabemos todo, todito, te quiero montones. Agradezco a Dios por ponerme historias tan bonitas en mi vida. Hoy estoy feliz, Dios los bendiga brindo por una más”, compartió la actriz.

Por su lado, José Ron agradeció las palabras de su exnovia y la tierna dedicatoria, y no dudó en dedicarle un cariñoso mensaje a Jessica, resaltando la gran amistad que tienen entre ellos. “Gracias a Dios y gracias a ti, ‘Cone’, por abrir tú corazón. Cinco años de amistad que se convirtieron en algo más, y al final de todo lo más valioso es ¡nuestra amistad! Que Dios te bendiga y mucho éxito en todas tus canciones que vengan después de esta. Conozco tu amor por la música y no hay nada más chungón que trabajar y luchar por los sueños. A seguirle… Te quiero”, escribió.

Una amistad que crece día a día

Hace unas semanas, surgió una fotografía que encendió las alarmas entre los fans de José Ron, pues en ella se podía observar a José y a Jessica de lo más cariñosos. De hecho, la postal forma parte de la misma sesión de la que Jessica compartió junto al lindo mensaje que le dedicó a su ex. Sobre aquella postal, José no ha hecho ninguna declaración, sin embargo, ha sido Díaz quien ha aclarado el origen de la misma. “No, no. No hemos regresado…”, dijo sonriente, poniendo así en alto la amistad que prevalece entre ella y el protagonista de telenovelas.

