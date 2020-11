'Nuestro mundo', Gianluca Vacchi muestra el momento más tierno de su pequeña Jerusalema

Los corazones de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca no podrían estar más felices. Y es que con la llegada de su bebé, Blu Jerusalema, la pareja está más que encantada con su recién estrenada faceta de papás y orgullosos de la familia que han formado. Prueba de ello, son los instantes que no han dejado de compartir en sus redes sociales, en donde han mostrado algunos detalles de la tierna etapa por la que atraviesan, así como las primeras fotografías de la pequeñita, quien se ha convertido en el centro de su atención. Justo como lo ha descrito recientemente el excéntrico millonario, quien esta vez dejó de lado sus divertidos bailes, para expresar de la forma más emotiva lo que significa para él el nacimiento de su pequeñita.

A través de su perfil de Instagram, Gianluca compartió un video que ha titulado como “Our World (nuestro mundo)”, en el que se puede observar sus manos unidas palma a palma, sosteniendo dentro ellas las manos de su amada Sharon, quien a su vez sostiene dentro de sus manos unidas una de las manitas de la pequeña Jerusalema, la cual queda al descubierto una vez que los emocionados padres abren poco a poco las palmas de sus manos.

Como era de esperarse, el tierno video ha causado un verdadero revuelo entre sus seguidores, quienes no han dejado de enviar sus buenos deseos para la pareja, ahora que enfrentan una nueva vida convertidos en papás, y felices por cumplir uno de sus sueños más grandes. Sin embargo, la reacción que más ha llamado la atención fue la de Sharon, quien no dudó en expresar lo que siente por su pequeñita: “Mi vida entera”, escribió entre corazones la modelo venezolana, debajo de la publicación de Gianluca.

Sin duda alguna, la pareja se encuentra disfrutando al máximo de este momento irrepetible en sus vidas. De hecho, la misma Sharon ha confesado que está tan encantada con su nueva faceta, que incluso se ha ausentado de sus redes sociales por un tiempo, algo que sus poco más de 4 millones de seguidores han notado de inmediato, pues la modelo suele ser muy activa en ese medio e incluso durante su embarazo compartió paso a paso. “No les miento si les digo que esta es la primera vez en una semana que me pongo otra ropa que no sea pijamas, y la primera vez que uso mi teléfono, y que a veces me olvido hasta de tomar agua mientras me recupero de la cesárea. Pero, honestamente, estoy enamorada del proceso y trato de disfrutar cada segundo... Ya pasó una semana y siento la nostalgia de que ¡el tiempo vuela!”, escribió hace unos días en sus redes sociales.

El esperado anuncio

Fue el pasado 17 de octubre cuando Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi dieron a conocer que su pequeña Blu Jerusalema había llegado al mundo, luego de un largo proceso de parto que duró más de tres días. En aquella ocasión, ambos padres compartieron emotivos mensajes en sus respectivos perfiles de Instagram, haciendo partícipes de este momento a todos sus seguidores. "Ya está con nosotros. Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana, recibimos a nuestra hija, Blu Jerusalema Vacchi. Gracias a Dios está sana. Y ya la amamos más que a nuestras vidas. Gianluca y Sharon", escribió el italiano junto a una fotografía en la que se les puede ver a los tres, posando por primera vez en familia.

Por su parte, Sharon replicó la misma fotografía que su amado compartió minutos antes en sus redes, la cual ha acompañado de un tierno mensaje dedicado a la pequeña, en el que también ha expresado su amor por el padre de su hija y la felicidad que la invade ahora que se ha convertido en madre: "Nuestra hija ya está con nosotros, no les puedo explicar esta experiencia y todas las emociones que estamos sintiendo. Estamos agradecidos y bendecidos. Bienvenida al mundo Blu Jerusalema Vacchi. Te amamos más que a nuestra vidas".