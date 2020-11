Mía Rubín debutará como cantante de la mano de su papá y Andrea Legarreta no podría estar más emocionada Padre e hija ofrecerán un show virtual para todos sus fans, lo que marca el debut profesional de la jovencita como cantante

Desde que era pequeña, Mía Rubín Legarreta demostró ser una niña muy talentosa y llena de ganas de seguirle los pasos a sus famosos papás, Andrea Legarreta y Erik Rubín. Y aunque la jovencita de 15 años se ha hecho de su propio nombre en el mundo de la televisión y el teatro musical, la menor está lista para conquistar los escenarios, ahora en su faceta de cantante. Y aunque sus fans ya han sido testigos de su talento -tiene un canal en Youtube donde comparte videos cantando algunos covers y tocando el piano-, ha llegado el momento de hacerlo de manera profesional y de la mano de su famoso papá, en un show virtual denominado Raíces que se transmitirá el próximo 19 de diciembre, un proyecto en el que Erik y su hija cantarán algunos covers y canciones propias, y que tiene muy emocionada a toda la familia.

Así lo hizo saber Andrea, quien no pudo ocultar su alegría y orgullo por el debut de su hija, un momento que como familia llevaban esperando un buen rato y por el que llevan trabajando ya varios meses. A través de su perfil de Instagram, la presentadora del programa Hoy se mostró de lo más orgullosa por el próximo show que ofrecerán su marido y su hija y conmovida escribió: “¡Cuando la alegría, el orgullo y el amor se desbordan por el alma! He visto el amor, la pasión y entrega que han puesto en todos los detalles. ¡No se lo pueden perder! ¡Los amo!”, compartió la también actriz junto a la imagen promocional del show, en donde aparecen Erik y Mía, posando como los rockstars que son.

Por su lado, Erik también habló de lo que significa para él compartir el escenario con Mía, y verla hacer su debut artístico de su mano, algo que sin duda alguna lo tiene lleno de orgullo. “Raíces. No puede haber alegría más grande que compartir lo que me apasiona, con una de las personas más importantes en mi vida y a quien amo y admiro profundamente. Raíces un concepto que engloba el repertorio de toda una carrera, incluyendo canciones memorables de otros artistas, y sumando canciones inéditas. Todo esto retomando nuestras raíces latinas y unificando un sonido propio”, explicó el artista de 49 años. “El streaming será en HD desde el estudio de grabación, totalmente en vivo acompañado de músicos que han hecho historia en nuestro país. Además de que tendremos un invitado sorpresa muy especial”, agregó.

La jovencita no se quedó atrás, y en su perfil de Instagram también se pronunció al respecto, mostrándose emocionada por hacer su debut de la mano de su papá, de quien dijo, es una de las personas a las que más admira. “Estoy muy emocionada de poder tener la oportunidad de trabajar con una de las personas que más amo y admiro en todo el mundo”, compartió la joven artista, ganándose el reconocimiento de sus fans y de algunos de sus amigos y familiares, como su abuelo paterno, don Juan Legarreta, quien no dudó en expresarle su admiración: “Que feliz y orgulloso me siento mi niña hermosa. Tu abuela y yo estamos seguros de que será el principio de una carrera sin fin de éxitos”, compartió.

Camino a la fama

A su corta edad, Mía Rubín Legarreta goza del reconocimiento del medio artístico. Y es que la jovencita comenzó su carrera desde muy pequeña, protagonizando obras musicales como Anita la Huerfanita. Además, poco a poco ha consolidado su imagen en la televisión con importantes personajes en algunas telenovelas. Sin embargo, en los últimos meses Mía le ha apostado todo a su faceta como cantante, conquistando a miles de fans con su voz, y contando con el respaldo de su padre, Erik Rubín, quien es todo un artista consolidado.

De hecho, Mía y su padre llevan desde principios de este año trabajando en su lanzamiento como cantante, tal y como lo reveló el mismo intérprete en una entrevista hecha en enero pasado, dejando entrever que su pequeña esta lista para lanzarse al escenario y mostrando ansioso por mostrar lo que estaban preparando. “No tenemos prisa en nada. Lo que sí es que ella creo que está lista. Fue una decisión de ella grabar y lo hicimos y quedó muy bien. Está lista para proponerlo allá afuera”, expresó con una sonrisa en el rostro para las cámaras del programa Hoy.