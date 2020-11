'Que siga el amor...', el romántico mensaje de María Amelia Aguilar para Raúl Araiza en su cumpleaños

La relación que han construido Raúl Araiza y María Amelia Aguilar parece ir viento en popa, pues además de que en estos días celebrarán 10 meses de haber iniciado su historia de amor, la pareja tiene un motivo más para festejar: el cumpleaños del guapo presentador de Hoy, que precisamente este 14 de noviembre llega a los 56 años. Como era de esperarse, ‘El Negro’ Araiza, como es conocido de cariño, ha sido cobijado por el amor de sus allegados y especialmente por el de su guapa novia, quien llena de emoción ha dedicado una dulce felicitación para el presentador en su día especial.

A través de su perfil de Instagram, la psicóloga compartió una fotografía en la que aparece al lado de Raúl, ambos posando de lo más sonrientes y elegantes, en lo que parece ser una íntima celebración de su cumpleaños. Junto a la postal, María Amelia expresó sus mejores deseos para su galán, dejando en evidencia la complicidad que existe entre ambos y el amor que cada día crece más. “¡Muchas felicidades amor! Bendigo tu vida y el poderla compartir contigo. Que Dios te siga llenando de alegrías y ¡éxito! pero, sobre todo, que siga el amor”, escribió Aguilar, quien a pesar de ser muy discreta respecto a su vida privada, dejó salir su inspiración para felicitar a su novio.

Como era de esperarse, Araiza no tardó en reaccionar a la publicación que le dedicó su amada y con unas tiernas palabras de amor agradeció por los buenos deseos y por poder tenerla a su lado, compartiendo estos momentos de felicidad de su mano. “Gracias por tu apoyo y amor solo por hoy estamos... Y así seguirá. Love u!”, escribió conmovido Raúl debajo de la publicación de su novia. Además, el intérprete también replicó la fotografía que María Amelia había publicado previamente en su perfil y junto a ella, nuevamente le agradeció por todos los detalles que tuvo para con él en este día, revelando que fue ella quien organizó el íntimo festejo que tuvo. “Gracias por tu tiempo y sobre todo por tu amor. La pasé increíble. Love you”, compartió.

Los fans de Raúl Araiza no han perdido la oportunidad de enviarle sus mejores deseos en este día tan especial y de celebrar la vida y carrera del guapo actor y presentador de televisión. Entre los cariñosos mensajes y likes de sus seguidores destacan los de algunos de sus amigos famosos como Eduardo Santamarina, Alexis Ayala y su hija Romina Araiza.

‘El haberla encontrado ha sido un honor’

Sin duda alguna, Raúl Araiza atraviesa por uno de sus mejores momentos. Y es que además del éxito profesional, el conductor de Hoy se ha reencontrado con el amor y se ha dado una nueva oportunidad al lado de María Amelia Aguilar, a quien precisamente conoció gracias a su trabajo y a quien tuvo la oportunidad de conocerla como amiga antes de si quiera pensar en comenzar una relación a su lado. Sin embargo, el también actor considera que María Amelia llegó a su vida en el momento correcto y el más indicado, algo por lo que esta profundamente agradecido con la vida.

Así lo reveló el intérprete durante una reciente charla que sostuvo con Jordi Rosado, en la con total transparencia habló sobre su noviazgo. “El haberla encontrado ha sido un honor y creo que Dios sabe perfectamente lo que yo he estado buscando, que era estabilidad, no me salí para echar desastre, lo que yo quería era volver a sentir, con todo respeto, el volver a enamorarme desde otra perspectiva (…) físicamente a mí me encanta, empieza por los ojos, por la atracción, pero yo la respeté siempre, es una mujer respetable y hoy me ha inyectado cosas que yo había perdido. Es una inyección de pasión, de ilusión me siento muy bien y creo que ella se siente igual”, expresó.