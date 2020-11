Sharon Fonseca sobre su figura post-parto: ‘Mi cuerpo todavía está procesando todo’

El pasado 17 de octubre la vida de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi dio un tierno giro con la llegada de Blu Jerusalema, la esperada bebé que se ha convertido en el centro de atención de ambos. Encantados con su recién estrenado papel de papás, tanto la venezolana como el italiano han estado utilizando sus redes sociales para compartir detalles de su nueva vida con la bebé a quien, su papá, la recibió en casa con una gran producción que incluyó globos y peluches por toda su lujosa propiedad que, por primera ocasión alberga a una bebita. Por su parte, en las últimas horas, Sharon compartió en su cuenta de Instagram cómo va el proceso para recuperar su figura con una foto donde mostró cómo luce su abdomen, a sólo dos semanas del nacimiento de su hija.

Con una imagen en la que quiso mostrar cómo luce su figura tras la maternidad, Sharon escribió: “Dos semanas después del parto”, continuó revelando cuánto peso subió durante la gestación y reconociendo que está siendo muy respetuosa de la reacción de su cuerpo: “Aumenté alrededor de 10 kilos durante el embarazo y poco a poco estoy regresando a la ‘normalidad’, mi cuerpo todavía está procesando todo y sigue muy diferente a como estaba antes”. Admitió que sí sufrió muchos cambios: “Todavía tengo los puntos de la cesárea, aún no siento la mitad de mi barriga y tengo algunas estrías alrededor de mis senos”.

Aunque su cuerpo no es el mismo de antes y está muy reciente el nacimiento de su bebé, Fonseca reconoció que no lleva prisa y que será muy paciente con su cuerpo: “Es un largo proceso de recuperación y lo estoy tomando con calma. De hecho, estoy comiendo más saludable que durante mi embarazo (porque a Blu no le gustaban las verduras) y uso una faja que me recomendó mi médico para ayudarme con la recuperación”. Por último, resaltó el poder de las mujeres a la hora de dar vida: “Puede parecer un cliché, pero todavía me asombra lo que nuestros cuerpos pueden hacer por nosotros. Estoy disfrutando cada cosa y apreció mi cuerpo más que antes”, finalizó.

Por último, Sharon reveló que la marca que se aprecia en su abdomen es parte del proceso de maternidad y así lo explicó: “La línea en mi barriga es la línea negra del embarazo, se va con el tiempo, no es mi cicatriz de cesárea, gracias a Dios”, finalizó. Mostrar su figura post-parto, a sólo dos semanas de haber dado a luz inspiró a varias de sus seguidores que le han regalado medio millón de likes. Entre las reacciones destaca la de Sarah Kohan, esposa de El Chicharito, quien se convirtió en mamá por segunda ocasión el pasado 5 de octubre y quien le escribió: “Te ves encantadora. El cuerpo femenino es increíble”.

Se ausenta de redes para disfrutar de su bebé

Con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, Sharon Fonseca procuró durante todo su embarazo compartir detalles con su comunidad en esta red social donde, por primera ocasión, se ausentó hace unos días, ¿la razón?, disfrutar cada segundo con su recién nacida quien la ha mantenido muy ocupada, según lo que escribió hace unos días: “No les miento si les digo que esta es la primera vez en una semana que me pongo otra ropa que no sea pijamas, y la primera vez que uso mi teléfono, y que a veces me olvidó hasta de tomar agua mientras me recupero de la cesárea. Pero, honestamente, estoy enamorada del proceso y trato de disfrutar cada segundo... Ya pasó una semana y siento la nostalgia de que ¡el tiempo vuela!”, escribió hace unos días.