Con una romántica felicitación en redes, Beatriz Gutiérrez Müller celebra el cumpleaños de AMLO

Desde las primeras horas de este 13 de noviembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a recibir felicitaciones por su cumpleaños número 67, una fecha que no pasó desapercibida para su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien utilizó sus perfiles en Instagram y Facebook para dedicarle dos amorosos mensajes con los que compartió con sus seguidores cómo celebra la vida del mandatario. A través del mismo medio por el que, reciente documentó su viaje a Europa, donde protagonizó dos encuentros importantes; el primero con Brigitte Macron, Primera Dama Francesa, y, el segundo, con el Papa Francisco, en el Vaticano, la escritora publicó varias fotos al lado de su esposo.

En Instagram, la esposa del Presidente escribió: “Felicidades a Andrés Manuel por su cumpleaños. Unidos resistimos, unidos avanzamos y trabajamos por un mejor país. Que tengas un lindo día y que no te falte salud ni amor”, Beatriz acompañó este mensaje de una foto, captada durante uno de los últimos eventos del mandatario donde, a pesar de la sana distancia que estaban respetando, se mantuvieron cercanos a través de las miradas. También utilizó una historia en esta red social para escribirle: “¡Feliz cumpleaños!”.

Horas más tarde, en Facebook, la Primera Dama escribió: “Muchas felicidades a Andrés Manuel por su cumpleaños. Seguimos unidos, acompañándonos y cuidando de nuestra familia, sin la cual no podríamos avanzar. Que tenga un feliz día y que no le falten salud ni amor”. En esta red social, Beatriz eligió una imagen, captada en Palacio Nacional, donde se ven muy cómplices. Si bien, Beatriz ha optado por jugar un papel muy discreto, cuando se trata de expresarle su amor al Presidente, no teme a la hora de compartirlo con sus seguidores.

Las muestra de cariño de la pareja en redes

Aunque en esta ocasión fue Beatriz quien recurrió a sus redes sociales para dedicarle amorosos mensajes a si esposo; en enero pasado, fue Andrés Manuel quien comenzó con estos intercambios, de muestras de cariño, en redes. Todo comenzó a principios de este 2020, cuando el mandatario se tomó unos minutos para dedicarle una linda felicitación de cumpleaños a su esposa. Para este año, el Presidente hizo un espacio en su agenda de trabajo para comer con Beatriz en un restaurante donde la ayudó a soplar las velitas de su pastel.

En aquella ocasión, AMLO grabó un video junto a su esposa en el que le dijo: “Se rayó Beatriz, hoy en su cumpleaños; comida en El Cardenal, ¿la edad?, no llega al tostón, pero muchas felicidades eh. Un beso y a apagar la velita”. Después del detalle de su esposo, Beatriz agradeció a sus seguidores por tantas muestras de cariño: “Muchas gracias a todas las personas que, a lo largo de mi vida, me han dado amor, amistad, protección, apoyo, una ayuda y su consejo. Primeramente, a Dios y a mis padres. También a mi familia completa”, publicó en aquella ocasión la escritora.