Claudia Álvarez se confiesa que le gustaría tener otro bebé

Plena en cada aspecto de su vida, Claudia Álvarez disfruta al máximo su faceta de mamá tras haberle dado la bienvenida a su pequeña Kira en diciembre del año pasado. Hace poco, la actriz y su esposo Billy Rovzar posaron por primera vez junto a su nena en las páginas de ¡HOLA!, un momento especial que dejó ver la gran felicidad que los envuelve. Con esta plenitud en el ámbito familiar, la estrella de telenovelas ha confesado sus deseos de escribirle nuevamente a la cigüeña y aunque por ahora está entregada a su nuevo proyecto televisivo, no quita el dedo del renglón sobre darle un hermanito o hermanita a su hija.

Emocionada por su papel en Vencer Desamor, su primer proyecto tras convertirse en mamá, Claudia habló de cómo ha lidiado con su regreso a los sets como madre primeriza, y en medio de la situación actual. “Antes de la pandemia, era: ‘Sí, llévate a la bebé, te damos el camerino y ahí pongo la cuna…’ Tú sabes, yo ya tenía toda mi idea de trabajar siendo mamá, obviamente yo no voy a arriesgar a mi bebé a que esté en grabaciones, conviviendo con gente”, contó la actriz en entrevista para Despierta América, espacio en el que admitió que esta separación de su nena ha sido difícil para ella. “Es algo que me duele mucho, es algo que estoy trabajando todos los días para quitarme el sentimiento de culpa”, explicó.

Afortunadamente, en este escenario la actriz ha podido contar con el apoyo incondicional de su pareja, quien ha demostrado ser un papá cariñoso y muy entregado. “Billy, mi esposo, está haciendo homeoffice, y gracias a la pandemia, está conviviendo (con Kira) y diario baña a mi bebé y diario está con ella, entonces es algo que a lo mejor si no hubiera habido pandemia pues Billy se va en la mañana a trabajar y regresa en la noche”, explicó. Al mostrarse en perfecta sintonía en su vida personal y profesional, no ha faltado la pregunta sobre agrandar la familia dándole un hermanito a Kira, la cual Claudia ha no dudó en responder de lo más ilusionada. “Sí, el amor de hermanos es lo más bonito que yo tengo en el mundo, mi hermana es mi mejor amiga, mi hermano es mi mejor amigo”, aseguró la estrella de telenovelas, quien ha dado cuenta de ese cariño fraternal en sus redes sociales. “Sí te puedo decir que el darle una hermanita a Kira o un hermanito sería una bendición increíble, todo va a ser a su tiempo, cuando Diosito quiera, pero sí, sí nos gustaría”, aseguró.

Esta no es la primera vez que Claudia manifiesta sus deseos de convertirse en madre nuevamente, pues al inicio de la pandemia ya había confesado su ilusión por repetir esta experiencia. “Por supuesto que sí, todo vale la pena, absolutamente todo vale la pena por un bebé, el amor que te da, el que llegue a una familia tan bonita. Me da tanto mi bebé emocionalmente que todo vale la pena, sea lo que sea…”, dijo en marzo durante un encuentro con medios retomado por Univision. “El que yo sea una mujer trabajadora me hace feliz, entonces yo voy a llegar a la casa a darle toda la felicidad a mi bebé porque soy una mujer feliz, soy una mujer completa”, comentó entonces.

Su primer posado como familia

A finales del mes pasado, Claudia, Billy y Kira engalanaron la portada de ¡HOLA! con su primer posado familiar. La feliz pareja compartió cómo ha vivido estos meses junto a su nena, quien el próximo 26 de diciembre celebrará su primer año de vida. Mientras que la actriz es mamá primeriza, el productor es un experimentado papá, quien ha recordado sus aprendizajes luego de dos décadas de haber debutado en la paternidad. “Hoy soy un señor de 43 años que ya trabajó, vivió y tiene otra cabeza. Para nada puedo decir que es mejor o peor, pero sí que es muy diferente”, contó Rovzar sobre este papel que está desempeñando, el cual, a decir de su esposa, ha realizado de manera ejemplar. Con casi una década de relación, y cuatro de matrimonio, la actriz se confesó un tanto sorprendida por lo bien que han marchado las cosas junto a Billy. “Después de tantos años estoy sorprendida. Pensábamos que el amor tenía caducidad”, confesó confiesa en nuestras páginas. Con un amor tan sólido, no resulta para nada extraño que esta pareja esté dispuesta a tener otro bebé, y aunque aún no han definido el momento, lo cierto es que cuando ocurra, será un acontecimiento que traerá aún más felicidad a su familia.

