El inesperado regreso de McDreamy a Grey’s Antomy

Había todo tipo de rumores, pero nadie esperaba que fuera una realidad el regreso de Patrick Dempsey a Grey’s Antomy. El Doctor Derek Shepard, mejor conocido como McDreamy, había fallecido en la popular serie en 2015 y esto hacía que fuera casi imposible volver a verlo por los quirófanos del hospital de Seattle, pero la magia de la televisión puede hacerlo casi todo. En un año en el que todos necesitamos un poco de esperanza, el primer capítulo de la temporada 17, dio a los fanáticos de la serie el gusto de poder volver a ver a su doctor favorito. Y no, no se le escucho decir: “Es un hermoso día para operar”, como hacía a menudo, pero sí tuvo un recuento con Meredith Grey, su esposa y madre de su hija en la ficción, interpretada por la actriz Ellen Pompeo.

Hace algunos meses, la protagonista de la serie y la actriz mejor pagada de la televisión, dio a conocer en The Red Table -el programa de Jada Pinkett Smith y su familia- que no había vuelto a tener contacto con Derek después de su partida del programa. A pesar de que fueron cercanos mientras grababan, el final del personaje de McDreamy parecía también el punto de quiebra en su relación, por lo que las imágenes del reencuentro entre los actores ha sido también muy especial.

Pero, ¿cómo se dio esta participación especial? “Me encontré una foto que iba a publicar en la que salíamos Ellen y yo, y creo que eso produjo una llamada en la que me acerqué a Ellen, y esto fue cerca, la conversación, empezando la temporada 17. Y Ellen me dijo como, hay que reunirnos, quiero revisar algunas cosas, quiero ponerme al día”, contó Patrick a Deadline, “No habíamos hablado o nos habíamos reunido en un tiempo. Fue una gran oportunidad para ponernos al corriente y decir, okay, ¿qué podemos hacer por los trabajadores de primera línea? He estado siguiendo lo que Grey ha estado haciendo donando cubrebocas, asegurándose de que la gente tuviera el equipo correcto, y desde ahí surgió, okay, qué podemos hacer para que la gente se sienta mejor, para dar algún tipo de confort en estos momentos de incertidumbre, y así es como comenzó. Y ha sido, en verdad, una experiencia maravillosa regresar y trabajar con Debbie”, explicó refiriéndose a Debbie Allen, quien no solo dirigió el episodio, sino que también es parte del elenco.

Para asegurarse de que no se filtrara ningún tipo de información sobre esta grabación, nadie del equipo supo que Patrick estaría de vuelta, sino hasta que lo vieron llegar a la playa en donde se desarrolla la escena. Krista Vernoff, escritora actual del show, ha explicado que para guardar el secreto, en los guiones y en las lecturas, se describía que Meredith se encontraba con su madre, no con Derek.

Aunque no pudo reunirse con el resto de sus compañeros -muchos de ellos también han abandonado ya la serie-, su reencuentro con Ellen fue especial, como la misma actriz lo describió al mismo medio: “Patrick y yo tenemos esta química desde la primera vez que nos conocimos, que por alguna razón se siente como si nos hubiéramos conocido desde hace cien años y es simplemente el mismo sentimiento. Es como andar en bici, simplemente tenemos una química y una dinámica que siempre nos han funcionado, y pienso que tenemos un genuino afecto por el otro”.

¿Revivió McDreamy?

No, desgraciadamente no se habló de ningún milagro médico después de la muerte del Dr. Shepard en la serie que mantiene en vilo a sus seguidores por las espontáneas desapariciones de sus personajes protagónicos. Tal como se pudo ver en el primer capítulo de la temporada 17 y en el trailer que se ha vuelto viral en las redes sociales, Meredith está pasando por problemas de salud y en algún momento dice que le da miedo irse a dormir y no despertar. Es, aparentemente, en uno de estos momentos de sueño cuando se encuentra nostálgica en una playa completamente sola. En un momento voltea, y ve a lo lejos a un hombre que pronto se sabrá es Derek. En este adelanto, se escucha decir a Meredith: “Te extraño”, con McDreamy respondiendo: “Lo sé”, antes de caminar hacia ella. No podemos esperar a ver qué más pasará en este momento de ficción que tiene a todo mundo encantado.