Sofía Castro confirma que dio positivo a Covid-19: 'Me dieron bastantes síntomas' La actriz reveló que desde la semana pasada empezó a sentirse mal, pero que afortunadamente no ha requerido ir al hospital

La lista de celebridades que han resentido en carne propia la pandemia sigue creciendo. Apenas hace un par de días Galilea Montijo reveló que se contagió de Covid-19, sumándose a varios colegas de Hoy que también han contraído el virus. Ahora ha sido Sofía Castro quien ha dado a conocer que dio positivo a dicha enfermedad. La joven actriz tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su diagnóstico, revelando que en su caso sí ha presentado diversos síntomas, pero afortunadamente no ha tenido la necesidad de acudir al hospital, además contó si su novio Pablo Bernot fue afectado o no por este padecimiento.

Sofía suele siempre mantenerse cercana de sus seguidores a través de sus redes sociales, sin embargo, en los últimos días había estado un tanto alejada, lo que despertó la curiosidad de ellos. “Me están preguntando mucho del video de YouTube, como saben todos los jueves subo video, bueno hoy no habrá video, porque les quiero platicar que también había estado un poco desaparecida en redes sociales porque hace poquito más de una semana salí positiva a Covid”, dijo sin más la joven al inicio de una serie de videos que subió a sus Instagram Stories, en los que además reveló los motivos por los que no había querido compartir su diagnóstico hasta ahora. “No lo había querido anunciar hasta no sentirme un poquito mejor”, explicó.

La actriz de 24 años reveló que presentó la sintomatología típica de esta enfermedad. “Me dieron bastantes síntomas, sí estuve un poco malita, me dieron calentura, me dio mucho dolor de cabeza, tenía náuseas, no he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar, la verdad sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto”, contó. Sin embargo, en medio de esta situación, se reconoció afortunada por poder quedarse en casa. “Gracias a Dios no tuve la necesidad de ir a ningún hospital y de quedarme en casa, la verdad lo tomé con mucha responsabilidad”, comentó. “Estoy de la mano con un gran doctor… Me dijo que son quince días de cuarentena después de mi primer síntoma, mi primer síntoma lo tuve el jueves en la noche de la semana pasada”, señaló, dejando ver que justamente se encuentra la mitad del periodo indicado, además aseguró que está siendo muy puntual con el medicamento que le prescribió el médico. “La verdad es que, desde ayer, día con día si siento una mejoría… La sensación de no poder respirar es muy fea, pero gracias a Dios, como van pasando los días me voy sintiendo mejor y va disminuyendo esa sensación y bueno, espero ya la próxima semana, después de los 15 días, estar al cien”, dijo optimista, confesando que espera estar recuperada para poder cumplir con un importante compromiso de trabajo que tiene en su agenda.

La hija mayor de Angélica Rivera se confesó un tanto incrédula de su situación, pues contó que siempre buscó extremar precauciones. “La verdad es que todos estamos expuestos, por más que nos cuidemos, por más que seamos responsables, créanme que yo soy la primera… Yo a veces hasta exageraba en tapabocas, caminaba con el spray desinfectante, como que trataba de tener todas las precauciones y bueno al final, bueno salí positiva”, comentó resignada la actriz. Sobre su novio, Sofía reveló que dio negativo a Covid-19, motivo por el que desde hace unos días no se han visto de forma presencial. “Pablo, mi novio, está negativo, tengo pues también ya casi nueve días de no verlo y lo extraño mucho, pero bueno, todo sea por protegernos, por cuidarnos”, comentó.

Pide no fomentar el hate y ser empáticos

En medio de esta lucha contra el Covid-19, Sofía aprovechó para reflexionar sobre la situación que se vive por la pandemia, y pidió a sus seguidores ser empáticos no sólo con ella, sino con todas las personas que se han contagiado del virus. “Sé que de repente puede haber muchos comentarios, que puede haber muchas formas, que hay demasiada información…”, continuó en sus videos. “Haber pasado por esto es muy fuerte, pero se puede, y como les estaba diciendo y por favor seamos empáticos el uno con el otro, si alguien se enferma, todos estamos expuestos”, comentó. “Hay que bajar el hate, los comentarios negativos, porque no sabemos dónde podemos agarrar el virus, y lo que más necesitamos ahorita como mundo y como humanidad es estar juntos, es tener mucho amor, y empáticos por el otro”, aseguró.

