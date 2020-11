Ni de compromiso, ni de su novio, la realidad sobre los anillos de Tania Ruiz

Aunque llevaba días alejada de sus redes sociales, Tania Ruiz ha ido regresando poco a poco a su actividad habitual. Lo que nadie esperaba es que el día de ayer se pondría romántica en sus historias de Instagram y dedicaría algunas palabras a su novio, Enrique Peña Nieto, en una serie de imágenes en las que se les veía de las manos tomadas. Lo que parecía una simple publicación, terminó levantando una polémica por los dos anillos que la modelo llevaba en el dedo medio de su mano izquierda. A pesar de no tratarse del dedo anular, hubo quien inmediatamente especuló que se trataba de no uno, sino dos anillos de compromiso, y más allá se hablaba de lo ‘lujosos’ que eran. Pero, ni tarda ni perezosa, la joven madre tomó sus redes para aclarar que no se trataba de una sortija de compromiso, ni siquiera de un regalo de su enamorado, sino un presente que una de sus amigas le hizo en su cumpleaños de una de las tiendas de joyería más populares en este momento y que en su catálogo incluye unas piezas accesibles, como fue el caso de estas dos.

“Oigan, cómo pueden pensar que estos son unos anillos de compromiso. Son de Aristocrazy, me los regalaron de cumpleaños, una amiga. Los traía puestos, se ponen los dos. Son de zirconia, esto no es, ni siquiera de oro. Los pueden encontrar, creo que por mil pesos, dos mil pesos. Así que, please, dejen de estar inventando”, dijo la modelo en sus historias en su cuenta de Instagram ante la polémica que se armó, además de eliminar la foto original que se puso en el ojo del huracán.

En el sitio de la tienda de joyas se pueden encontrar las sortijas de la discordia y están disponibles en un par de colores distintos. Uno de ellos es descrito en la página de joyería como un ‘anillo cuarzo oval grande plata recubierta oro rosa’ y tiene un precio de 149 euros (aproximadamente $3,613 pesos mexicanos), mientras que el más pequeño tiene la misma descripción pero cuesta 129 euros (alrededor de $3,128 pesos mexicanos). Al parecer, Tania es fanática de la marca, pues es sus historias aclaratorias, presumió otra de sus piezas, un anillo en forma de ojo que va a juego con su pulsera.

Los mensajes de amor

Aunque suele ser discreta cuando de su relación se trata, ante su regreso a las redes sociales, pareciera que Tania se dio una licencia de compartir lo enamorada que está. Junto a una serie de tres imágenes con dos manos tomadas, con la pareja como protagonista, fue escribiendo: “Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”. El siguiente decía: “¡Uno para el otro y los dos para Dios! Tus manos y las mías…¡Siempre de tu mano! Amándote hoy y si Dios quiere ¡siempre!”. Curiosamente, la foto que iba acompañada del mensaje más sencillo fue la que levantó la polémica: “Forever and Ever! My love! (¡Para siempre! ¡Mi amor!)”, eran las únicas palabras que se leían.

Al ver que algo se comenzaba a decir de un posible compromiso por este despliegue amoroso, Tania siguió sus historias con el mensaje: “Oigan, oigan, no me caso, solo estoy muy feliz. ¡Amo a mi novio! Mi corazón está así”, al final del mensaje se veían emojis con ojos de corazón. Horas después al ver todo lo que se había dicho de los ahora famosos anillos, fue que la modelo decidió graban un par de historias contando la realidad detrás de lo sucedido.

