Tania Ruiz reaparece en redes más enamorada que nunca: ‘De tu mano siempre’

Hace unos meses, Tania Ruiz fue cuestionada sobre por qué ya no comparte detalles de su noviazgo con Enrique Peña Nieto en redes: “Mi vida privada, en cuanto a mi relación, no me gusta exponerla”, le respondió a uno de sus seguidores en Instagram. Aunque prefiera ya no compartir fotos con el expresidente, hace unas horas, sorprendió con una serie de románticas publicaciones con las que dejó claro que la relación está en su mejor momento y, con imágenes de sus manos entrelazadas, mostró que ya se reencontró con él, luego de que ella enfrentó en la Ciudad de México al Covid-19. Tras ser dada de alta, se convirtió en la anfitriona de la íntima celebración de cumpleaños de Paulina Peña, hija mayor del expresidente.

Aunque no mencionó a Enrique Peña Nieto en estas publicaciones, es de todos sabido que sostienen un romance desde hace poco más de un año; una relación que, debido a la contingencia sanitaria, tuvieron que vivir a distancia, pues ella pasó el aislamiento, entre su natal San Luis Potosí y la Ciudad de México. Después de poco más de una semana ausente de sus redes sociales, en las últimas horas, la modelo reapareció con una imagen de un estiloso look con el que, como de costumbre, lució espectacular: “Amanecí feliz y siempre dando gracias por vivir y por estar”, se lee como descripción de su última foto en su feed de Instagram.

Horas más tarde, Tania reveló cuál era la especial razón que la tenía sonriendo. Según publicó en sus historias, ha podido reencontrarse con su novio de quien está tan enamorada como el primer día: “Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”, escribió sobre la primera imagen en la que se ven sus manos entrelazadas. La modelo continuó, publicando varias frases que, claramente, estaban dedicadas al político: “Uno para el otro y los dos para Dios. Tus manos y las mías… siempre de tu mano, amándote hoy y, si Dios quiere, siempre”, se lee en la segunda instantánea que causó sensación en redes por la presencia de un anillo.

Como era de esperarse, la joya comenzó a hacer ruido entre los seguidores de Tania quienes le enviaron mensajes haciendo referencia a un posible compromiso. Sorprendida por la reacción de su comunidad en Instagram, Tania aclaró que no, esa argolla sólo era un accesorio más y no hay propuesta de matrimonio: “¡Oigan, oigan, no me caso, solo estoy muy feliz, ¡amo a mi novio!”, comentó resaltando la alegría que le ha provocado su encuentro con Peña Nieto, a quien tiene mucho que no vemos en público.

Su amor a prueba de todo

Los últimos meses no han sido nada fáciles para la pareja; sin embargo, supo manejar con maestría la distancia. En julio pasado, Tania utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un amoroso mensaje a Peña Nieto, por sus 54 años, en aquella felicitación, la modelo reveló lo importancia que tiene el político en su vida: “Sobran las palabras para expresarte y agradecerte tantos sentimientos y emociones que tengo. Es tu cumpleaños, pero el regalo es mío por el hecho de tenerte en mi vida. Sólo deseo que la vida sea tan especial, como lo eres tú para mí y que Dios me permita poderte festejar muchos años más. Hoy y siempre quiero que sonrías, porque hay muchas cosas que agradecerle a Dios”, le escribió Ruiz quien, anteriormente, ya había revelado cuál es su “secreto” para que su noviazgo marche viento en popa: “En mi relación con Enrique existe lo más importante: ¡Dios! junto con él, el amor, la lealtad, el respeto, la confianza y la comunicación”, escribió hace un tiempo en sus historias.