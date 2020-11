Así fue la espectacular fiesta de princesas de Dream Kardashian

Una de las cosas que caracterizan a las Kardashian es su particular y extravagante forma de celebrar cada ocasión especial. Apenas hace unas semanas, la mediática familia estadounidense se dio una escapada a una isla privada en el Caribe para festejar los 40 años de Kim. Y cuando se trata de los integrantes más pequeños del clan, las cosas no son muy distintas, pues estas celebs no escatiman en nada a la hora de consentir a sus retoños. Prueba de ello ha sido el reciente cumpleaños de Dream, la hija de Rob Kardashian. Esta pequeña llegó a los cuatro años rodeada del cariño de sus famosos familiares, quienes no dudaron en tomar sus redes sociales para dedicarles sentidos mensajes. Pero además de las felicitaciones, no podía faltar una fiesta de cumpleaños como sólo los Kardashian saben hacerlas. Khlóe compartió en sus Instagram Stories un vistazos de los llamativos adornos que ambientaron el festejo, el cual tuvo como tema a las princesas de Disney. Desde Cenicienta y Ariel, hasta Moana y Elsa de Frozen fueron parte de las decoraciones, mientras que Bella, al parecer la favorita de Dream, tuvo su lugar especial en el pastel. Las estrellas de Keeping Up With de Kardashians se mostraron muy entusiasmados en la fiesta, tanto que Kris Jenner se disrazó de Blancanieves y Kourtney se convirtió en un hada madrina; haz clik abajo pára ver todos los detalles de esta fiesta de ensueño.

Loading the player...