Melania Trump reaparece después de la derrota de su marido

No son momentos sencillos en la familia Trump, no solo se ha dado a conocer una amplia ventaja por parte de Joe Biden significando su partida de la Casa Blanca, sino que Donald Trump ha reaccionado -como se esperaba- negando los resultados y amenazando llegar hasta las últimas consecuencias para demostrar sus teorías de fraude. Ante esta situación, sus tres hijos han compartido diferentes mensajes en sus redes sociales e incluso, su exmujer, Ivana Trump, se ha manifestado ante los resultados, pero quien faltaba era Melania. Tras un simple mensaje de la todavía Primera Dama haciendo énfasis de la importancia de unas elecciones justas -con palabras casi idénticas a las usadas por Ivanka-, no se había salido más de ella hasta ayer. La pareja presidencial se dejó ver por primera vez tras la derrota en el Arlington National Cementery como parte del Veteran’s Day, cuando se rinde especial homenaje a los soldados caídos en servicio.

Al tratarse de una ocasión sobria, no sorprendió que el rostro de Melania se viera siempre serio y sin romper protocolo, algo que fue claro pues ni ella ni su esposo llevaron cubrebocas después de haberse recuperado hace algunas semanas del Covid-19. Del brazo de un soldado, que la cubría de la lluvia con un paraguas, y no de su marido -lo que para nadie pasó desapercibido-, Melania caminó solemnemente hasta el obelisco, en donde el mandatario rindió homenaje frente a una corona en memoria de los hombres de servicio.

Para esta ocasión en la que el luto es requerido en el código de vestimenta, Melania se dejó ver llevando un abrigo de tweed gris con detalles en negro en las solapas y las bolsas de la firma Dolce & Gabbana de hace algunas temporadas, por lo que ya no se encuentra a la venta pero en aquel momento se encontraba a la venta por 2,395 dólares (aproximadamente $49,000 pesos mexicanos). La primera vez en la que se le vio este abrigo fue en enero de 2018 cuando visitó el Museo del Holocausto en Washington DC. A pesar de la lluvia, no faltaron sus altos tacones en negro a juego con el look.

Entre los invitados y pasando un poco desapercibida, Ivanka Trump tampoco se ha perdido esta ceremonia. La llamada Primera Hija llevó un abrigo en gris sobre un vestido negro con guantes de piel y un llamativo sombrero que la protegía de la lluvia. Esta última pieza ha sido identificada como un diseño de la firma italiana Borsalino con un precio de 329 dólares (alrededor de $6,741 pesos mexicanos). Con un cubrebocas con estampados florales en azul, Ivanka bien pudo haber pasado por una más de los invitados, mientras mantenía una actitud sobria y solemne durante el evento.

¿En qué va la situación electoral?

A pesar de que los números han favorecido significativamente a Joe Biden, Trump sigue insistiendo en un fraude electoral, aunque no ha dado pruebas de esto. En un importante revés para el todavía mandatario, el senador republicano (su mismo partido) James Lankford anunció esta mañana que intervendrá si Joe Biden no recibe acceso a los informes de inteligencia diarios antes de que termine la semana. Otro fuerte revés que tal vez no esperaba el todavía mandatario ha sido el apoyo de ciertos políticos internacionales a Biden. Boris Johnson, Primer Ministro de Gran Bretaña, y quien incluso por su parecido físico ha sido comparado con Trump, se ha referido ya a Joe como el presidente electo y ha mostrado su intención de colaborar juntos en los próximos años. Ayer se daba a conocer la preocupación por la falta de acceso de parte del gobierno para que Biden pueda tener las correspondientes llamadas de felicitación con los mandatarios internacionales, a pesar de que casi todos ellos ya han enviado sus mensajes de forma pública.

