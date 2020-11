Galilea Montijo confirma que dio positivo a Covid-19

El programa Hoy, uno de los más exitosos de Televisa, no se ha librado del coronavirus, pues varios de sus conductores han resultado contagiados. A finales de agosto, Andrea Legarreta confirmó que había dado positivo a Covid-19, pero afortunadamente pudo recuperarse por completo y regresar al matutino. Y hace unos días se dio a conocer que Andy Escalona también se había contagiado al igual que su tía Andrea Rodríguez, por lo que se han mantenido ausentes en la emisión. Ahora ha sido Galilea Montijo quien ha dado a conocer a través de sus redes sociales su diagnóstico de dicha enfermedad, detallando que se encuentra en casa recuperándose.

La noche de este miércoles, Galilea tomó su cuenta de Instagram para dar a conocer que su diagnóstico: "¡Hola a todos! Los dejaré de ver unos días ya que mi prueba de Covid resultó positiva", escribió la conductora en sus Stories sin revelar más detalles sobre su contagio, pero dejando ver una actitud optimista y buen ánimo, además compartió que se encuentra bien y que por el momento se encuentra en casa recuperándose. "Gracias a Dios en casa estamos bien. Les dejo besos y feliz noche", agregó. En su mensaje, la estrella de Hoy no pecisó si su esposo Fernando Reina y su hijo Mateo también resultaron contagiados, y hasta ahora el político no ha dado a conocer nada en sus redes sociales.

Tras este anuncio, Hoy inició sus emisión de este jueves con el anuncio sobre el contagio de Galilea, situación que tomaron con el mejor sentido del humor. "Es una broma ya de humor negro, o sea de verdad de humor negro evidentemente porque sabemos que dio positivo a Covid. Entonces a mi negrita le mandamos todo el amor, todo el cariño", comentó Andrea al inico del programa, antes de confirmar lo que ella misma señaló en sus Instagram Stories. "Se siente bien, todos la vieron ayer, ella ha estado bien, su familia también, lo que no sabemos es que de pronto hay algunos resultados que son falsos negativos, entonces no sabemos si ella incluso ya va de salida y que a lo mejor su contagio fue al parejo que el de nuestras Andreas, Andrea Escalona, Andrea Rodríguez, no sabemos ya por dónde", agregó. Apenas la mañana de ayer, la producción de Hoy había recibido incluso a algunos artistas invitados, sin embargo, es sabido que Televisa ha sido muy estricta e sus protocolos de seguridad ante la pandemia, y los mismos famosos han mostrado las medidas a las que se someten cada día, desde la toma de tempertura a cada momento, hasta las pruebas constantes para detectar algún contagio.

Los contagios en las filas de Hoy

Este noticia se da apenas unos días después de que Andy Escalona confirmara que ella y su tía Andrea Rodríguez habían dado positivo a Covid-19, poco después de que enfrentaran la dura pérdida de Magda Rodríguez, quien se desempeñaba como productora del matutino de Televisa. “Somos asintomáticas, de hecho, nos la vamos a pasar juntas, encerradísimas, con mi mamá, en nuestra casa de campo, llevaremos súper y lo necesario, algunas medicinas por si pasa algo, pero, en realidad, no tenemos nada”, contó la conductora en entrevista con Ventaneando, detallando que su cuarentena la pasaría en su casa en Villa del Carbón, en el Estado de México, donde además descansan los restos de su mamá.

A finales de agosto Andres Legarreta dio a conocer su positivo a Covid-19, noticia que sorprendió a más de uno, pues a decir de sus propios compañeros, era quien más precauciones tomaba con respecto al virus. Afortunadamente, luego de una breve estancia en el hospital, la conductora pudo recuperarse por completo y regresar a Hoy junto a sus compañeros. Sin embargo, en medio de su retorno al programa, hubo algunas críticas de parte de sus detractores, las cuales ella no dudó en responder de la mejor manera. “Créanme que nadie busca tener publicidad a costa de un virus, y más si ese tipo de publicidad te va a generar el rechazo de la gente, el juicio, las ofensas…”, dijo la actriz de forma contundente en un video que compartió en sus redes sociales. “Yo no creo que ningún hospital, público o privado, se preste a que una persona finja una enfermedad… yo estaba documentando lo que estaba viviendo, lo que pasaba en el área Covid de un hospital… Claro, me metieron a una cápsula, así fue, nadie actuó, no le pagamos a nadie”, expresó entonces.

