En ¡HOLA! Todas las mujeres del presidente: 'No estaría aquí sin su amor'

Estados Unidos ha vivido uno de los procesos electorales más comentados de todos los tiempos. Fue el sábado, después de más de setenta y dos horas, que un triunfo decisivo en Pennsylvania dio a Joe Biden la elección. Sería horas después de la buena nueva que el exvicepresidente tomó el estrado para dar su primer discurso como presidente electo. Sus palabras vendrían después de las de Kamala Harris, quien también ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en ser nombrada vicepresidenta electa en la historia de aquel país. El momento pintaba para especial desde un inicio, pero el triunfo supo mejor gracias a la compañía que Biden tuvo en el estrado, su inseparable esposa Jill, además de sus hijos y nietos. Esta semana en ¡HOLA!, ya disponible a la venta, te presentamos a la armada femenina de Joe Biden.

Desde hace años y sin importar las posiciones políticas que ha ocupado, Biden se presenta a sí mismo como ‘el esposo de Jill’, por lo que no ha sido raro que a ella dedicara unas palabras especiales en la noche de su triunfo, “No estaría aquí sin su amor y su apoyo sin cansancio. Será una gran primera dama. Estoy muy orgulloso de ella”. Y cómo no serlo, después de que la profesora universitaria no dejara su posición mientras su marido era vicepresidente, y tras el anuncio de que incluso la Casa Blanca podría no cambiar esta situación, ya lo decía Biden, ésta era una buena noticia para la educación en su país. Pero Jill no viene sola, sus nietas se han convertido en sus cómplices infaltables durante toda la campaña y se espera que jueguen un papel protagónico en la nueva era que vivirá su familia. No te pierdas todos los detalles de Joe y su historia de amor con Jill en esta edición.

