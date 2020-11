El divertido festejo de cumpleaños de Fernanda Castro y Angélica Rivera al estilo ‘Titanic’

Mientras se concreta su esperado regreso a la televisión, Angélica Rivera continúa haciendo apariciones especiales en las redes sociales de sus hijas, medio por el que sus fans han podido saber más de ella. De hecho, recientemente, la guapa actriz hizo una aparición muy especial en el perfil de Instagram de su hija Fernanda, quien viajó hasta Miami para reencontrarse con su famosa madre y celebrar junto a ella su cumpleaños número 21. A ellas también se les ha unido el padre de la festejada y exesposo de Rivera, el productor José Alberto ‘El Güero Castro’, quien no ha dudado en posar de lo más contento al lado de su pequeña y la madre de sus tres hijas. “Empezando mi cumpleaños con los amores de mi vida”, escribió Fernanda junto a la comentada postal. Durante este encuentro, que ha resultado ser muy emotivo, madre e hija han aprovechado su tiempo juntas para divertirse de lo lindo y grabar algunos divertidos momentos para sus redes sociales. Tal y como lo presumió la cumpleañera en Instagram Stories, donde compartió un video en el que se le puede ver junto a su madre, emulando entre risas una de las escenas más icónicas de la película Titanic y teniendo como fondo el tema principal de este filme, My Heart Will Go On. Sin duda alguna, este video deja en evidencia la gran complicidad que la exPrimera Dama de México mantiene con sus hijas, a pesar de la distancia. Da play al video y se testigo de este divertido momento madre e hija.

