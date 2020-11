La polémica que envuelve a Carl Lentz, el pastor de Justin Bieber, tras su despido

La polémica ha envuelto a Carl Lentz, y si su nombre no te suena conocido, tal vez lo recuerdes como el inseparable pastor de Justin Bieber y otras celebridades más. El mediático religioso cobró mucha popularidad, misma que compartió con la iglesia de Hillsong, de la que fue despedido recientemente. El comunicado enviado por la congregación comenzó con las especulaciones, al citar fallas a la moral como el motivo detrás del público despido. Esto abriría la caja de pandora, con todo tipo de especulaciones volcadas en las redes sociales, hasta que el hombre quiso acabar con el tema, compartiendo un amplio comunicado en redes sociales, en el que admitía una infidelidad a su esposa. Lo que parecía el final ha sido solo el inicio, con mujeres compartiendo sus supuestos testimonios en redes y todo tipo de relatos que han llevado, por ejemplo, a que se diga que Hailey Bieber lo ha dejado de seguir en su perfil.

“Nuestro tiempo en HillsongNYC ha llegado a su fin. Éste es un duro final a lo que ha sido el capítulo más maravilloso, impactante y especial de nuestras vidas. Liderear esta iglesia ha sido un honor en todo el sentido de la palabra y es imposible articular cuánto hemos amado y siempre vamos a amar a la gente maravillosa de esta iglesia. Cuando aceptas el llamado de volverte pastor, debes vivir de una manera en la que se honre al mandato. Que honre a la iglesia y que honre a Dios. Cuando eso no pasa, se necesita hacer un cambio y se ha hecho en este caso para asegurarse de mantener los estándares. Laura y yo, y nuestros increíbles hijos, hemos dado todo lo que tenemos para servir y construir esta iglesia y a lo largo de los años, yo no hice un trabajo adecuado al proteger mi propio espíritu, llenando mi alma y acercándome a la ayuda disponible”, comenzaba el mensaje con el que Lentz buscó acabar con la polémica.

“Cuando guías desde un lugar vacío, tomas decisiones que tienen consecuencias verdaderas y dolorosas. Fui infiel en mi matrimonio, la relación más importante de mi vida y me hicieron responsable de eso. Esta falla es mía y solo mía y tomo toda la responsabilidad de mis acciones. Ahora comienzo el camino para reconstruir la confianza con mi esposa, Laura, y mis hijos, y tomar verdaderamente el tiempo para trabajar y sanar mi propia vida y buscar la ayuda que necesito. Lamento profundamente el haber quebrantado la confianza de mucha gente que ha amado servir y entiendo que estas noticias puedan ser duras y confusas de escuchar y procesar para la gente”, continúa.

“Me hubiera gustado decirles esto en propia voz, a ustedes, en personas, porque se los debía. Pero no tendré esa oportunidad. Así que para esas personas, rezo para que me puedan perdonar y que con el tiempo, pueda vivir una vida en la que me pueda volver a ganar su confianza…Nosotros, la familia Lentz, no sabemos cómo se verá el próximo capítulo, pero vamos a caminar en él juntos con mucha esperanza y agradecidos por la gracia de Dios”, finaliza el mensaje después de agradecer a los pastores de la iglesia.

Su esposa también fue despedida

Aunque no se ha hecho público, medios internacionales apuntan a que su esposa Laura también fue despedida de la iglesia, y los perfiles de ambos han desaparecido del sitio de Hillsong. En el New York Post apareció una entrevista con una diseñadora de modas local llamada Ranin, quien aseguró haber tenido un amorío con el pastor desde mayo pasado.

Hillsong se denomina como una iglesia contemporánea cristiana y fue fundada en 1983 por el Pastor Brian Houston en Australia. Fue precisamente ahí donde Carl y Laura se conocieron y se casaron hace 17 años, para mudarse en el 2010 a Estados Unidos para hacerse cargo de la división neoyorkina de la congregación.

