'Ha sido una oportunidad para darnos cuenta de quiénes son tus amigos verdaderos': Yadhira Carrillo de la situación de su esposo

Hace poco más de un año y medio, la vida de Yadhira Carillo dio un giro de 180 grados cuando su esposo Juan Collado fue detenido. En esta situación adversa, la actriz se ha convertido en un roble para apoyar incondicionalmente a su marido, aunque eso no ha sido impedimento para que busque apoyo profesional para poder sobrellevar el escenario complicado en el que se encuentra, tal como ella misma lo ha reconocido. Siempre abierta, la intérprete ha accedido a compartir con el público las novedades en torno al caso en curso, así como su sentir al respecto, y ahora, al reflexionar sobre esta dura experiencia, ha revelado que le ha servido para conocer a sus verdaderas amistades.

En esta situación que pasa junto a su esposo, Yadhira se ha mostrado transparente y no ha tenido reparo al hablar de su sentir a respecto. Sincera, la actriz compartió en una reciente entrevista que nunca se imaginó verse en estas circunstancias, y reafirmó su confianza y apoyo incondicional a su marido. “Yo nunca pensé estar en una situación como esta, nunca en la vida, ni él, nunca, porque bueno, cuando haces cosas que no están bien hechas sabes que puedes parar en algún lugar de esos, pero cuando no ha sido el caso, no imaginas nunca estar en un lugar así”, contó en el programa Montse y Joe. Resignada ante este escenario adverso, la intérprete se ha refugiado en su fe mientras espera que las cosas tomen un mejor rumbo. “Bueno, nos tocaron estas circunstancias, se lo ofrecemos a Dios porque se sufre mucho”, reconoció la ex estrella de telenovelas, quien es esposa de Collado desde marzo de 2012.

Desde julio de 2019 que se efectuó la detención del abogado, Yadhira ha permanecido inamovible a su lado y se ha vuelto recurrente verla afuera del reclusorio cargada de artículos e insumos para hacerle más llevaderas las cosas a Juan, y que a su llegada al lugar comparta las actualizaciones sobre el proceso que se sigue. “Siempre que voy, hay muchas subidas, bajaditas, llevas las bolsas porque yo le llevo a Juan todo lo que necesita… Tú llegas sola a ese lugar, y entrar y no saber cuándo será el día en el ya no vas a volver a pisar ese lugar, no, no sabes, ni lo puedes imaginar, sólo sabes que tiene que dar lo mejor de ti todos los días”, contó la actriz en el programa de Unicable.

Al reflexionar sobre esta dura experiencia, la actriz reveló que les ha servido a ella y a su esposo para valorar a sus amistades incondicionales. “Ha sido para mí y para él también, ha sido para él y para mí una oportunidad para darnos cuenta además de quiénes son tus amigos verdaderos…”, aseguró. “Que están ahí, que te están marcando: ‘¿Qué necesitas? ¿Cómo estás?’ Amigos que dicen: ‘¿Falta algo en tu casa ahorita que no está Juan’ ‘¿Necesitas que yo te ayude con algo?’”, comentó, sin mencionar a nadie en específico, pero sí mostrando una actitud de agradecimiento hacia quienes se ha preocupado por ella y Juan en este bache en sus vidas. “Ahí te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de quiénes dan la espalda, te das cuenta quién se hace el tonto y se va, quiénes están contigo sólo en las fiestas y en las buenas, porque Juan siempre fue generoso, y nuestra casa era casa siempre para todos nuestros amigos”, señaló la actriz.

Aunque por momentos se quiebra, no pierde la esperanza

Si bien Yadhira ha mostrado gran fuerza y entereza al lidiar con esta situación, por momentos el desgaste emocional la ha quebrado. Ese fue el caso hace unos días cuando acudió a su más reciente visita a la prisión y al hablar con los medios sobre su esposo, terminó derramando algunas lágrimas. “Es con calma, no está en tus manos, no está en tus manos, es todo lo que puedo decir, no está en ti, es sólo calma, es esperar, no está en ti, no está en él, no está en documentos, no hay nada, es sólo esperar”, dijo la actriz con visiblemente conmovida en declaraciones retomadas por Ventaneando. En aquel encuentro con la prensa, Yadhira respondió también a los cuestionamientos sobre el estado de ánimo del abogado, y aseguró que ni en sus momentos más desesperados Juan ha pensado en tomar una salida fácil para sus problemas. “No, en lo absoluto, Juan es un hombre súper fuerte, siempre se lo he dicho, es un guerrero, duerme tan poco, trabaja tanto, no, en absoluto, nunca ha pensado en eso y estoy segura que jamás lo pensaría, ni yo”, dijo completamente convencida.

