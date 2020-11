Yadhira Carrillo se quiebra al hablar de su esposo: ‘No hay nada, solo es esperar’

Con total entereza, es como Yadhira Carrillo ha enfrentado la adversidad, luego de que su esposo, Juan Collado, fuera detenido en julio del año pasado y llevado al Reclusorio Norte, desde donde enfrenta su complicado caso. De hecho, cada semana, la actriz acude religiosamente hasta este lugar para poder ver a su marido y asegurarse de que todo marcha bien con su salud y su estado anímico. Sin embargo, el desgaste emocional y físico que ha implicado este proceso ha comenzado a pasar factura en el ánimo de Carrillo, quien en su más reciente visita a la prisión, no pudo evitar romper en llanto al hablar de la situación legal de su marido.

Ante las cámaras de los medios que la esperaban a las afueras del reclusorio, Yadhira reconoció que, a pesar de que el panorama no pinta para que su marido sea puesto en libertad próximamente, intenta mantenerse fuerte y optimista al respecto, asegurando que ha hecho todo lo que está en sus manos para sobrellevar la complicada etapa que atraviesan. “Es con calma, no está en tus manos, no está en tus manos, es todo lo que puedo decir, no está en ti, es sólo calma, es esperar, no está en ti, no está en él, no está en documentos, no hay nada, es sólo esperar”, dijo la actriz con la voz entre cortada y visiblemente conmovida a medios con Ventaneando.

La actriz también respondió a los medios que la cuestionaron sobre el estado de ánimo del abogado, y fue tajante al asegurar que ni en sus momentos más desesperados Juan ha pensado en tomar una salida fácil para sus problemas. “No, en lo absoluto, Juan es un hombre súper fuerte, siempre se lo he dicho, es un guerrero, duerme tan poco, trabaja tanto, no, en absoluto, nunca ha pensado en eso y estoy segura que jamás lo pensaría, ni yo”, sentenció.

Segura del amor que tiene por Collado, Yadhira también dejó en claro que nunca ha llegado a pensar en tirar la toalla y separarse de su marido, por lo que nuevamente reiteró su amor y compromiso con Juan, incluso en los momentos más complicados. “En la vida jamás haría eso, yo me casé con él para cuidarlo, amarlo, darle todo mi ser, mi esencia, mi energía, para darle ánimos, para traerle lo que a él le gusta comer, traerle todo lo que necesita, es un hombre que amo profundamente”, dijo.

No se deja vencer

A pesar de lo devastador que puede ser un proceso como el que enfrenta su esposo, Yadhira no ha permitido que su ánimo decaiga, y aunque admite que en ocasiones a transitado por estados de ánimo complejos, no ha dejado que la depresión se apodere de ella, refugiándose en su fe y en el amor que tiene por los animales e incluso con la ayuda de un profesional. “Poco, muy poco (me deprimo), he tenido muy poco tiempo para deprimirme porque me pongo a ver el tema de mis perros y buscarles casa…”, comentó para las cámaras de Ventaneando.

“Es muy egoísta de mi parte dejarme deprimir… siempre un psicólogo es maravilloso yo tengo a mi súper amiga que me ha ayudado tanto en todo y le recomiendo mucho a la gente que lo haga, definitivamente…”, dijo durante una de sus recientes visitas al Reclusorio Norte, en donde permanece detenido su esposo.