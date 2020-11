A punto de convertirse en papás, Dulce María y Paco Álvarez celebran su primer aniversario de bodas

En medio del tierno momento que atraviesan Dulce María y su esposo Paco Álvarez, quienes se encuentran a la espera del nacimiento de su primera hija, la pareja tiene otro motivo para celebrar por todo lo alto. Treas celebrar su aniversario de unión civil, los futuros papás han festejado el primer aniversario de su idílica boda religiosa, la cual se realizó a la orilla del lago de Tequesquitengo y de la que ¡HOLA! fue testigo en exclusiva. Al ser una ocasión especial, la cantante ha hecho eco de este importante capítulo de su historia de amor y a través de sus redes sociales ha celebrado esta fecha con una tierna postal familiar, en la que sin duda, la actriz y su pancita se roban toda la atención.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con los sentimientos a flor de piel, la futura mamá dedicó unas emotivas palabras para su esposo, en donde se mostró conmovida por el momento tan especial que juntos atraviesan y por la oportunidad que les ha dado la vida de celebrar su amor a la espera de su bebé. “Qué mejor manera de festejar nuestro primer aniversario que con esta gran bendición que es nuestra bebé , el fruto vivo de nuestro amor inmenso, y empezar a formar nuestra familia”, compartió la intérprete de Inevitable junto a la tierna postal con la que ha robado el corazón de sus fans.

Dulce María recordó en su mensaje la promesa que se hicieron aquel día en el que se dieron el ‘sí, acepto’, refrendando en esta oportunidad el gran amor que tiene por el padre de su primera hija. “Recuerdo todas las emociones de hace un año, donde dijimos sí para siempre ante Dios. Te amo y agradezco cada segundo junto a ti. Te amo eternamente @pacoalvarezv que sea el primer año y podamos festejar toda la vida”, concluyó emocionada.

VER GALERÍA

Las emotivas palabras de Paco Álvarez

Como era de esperarse, el esposo de Dulce María también dedicó unas amorosas palabras para la actriz, en donde además de resaltar las cualidades de su amada, le agradeció por permitirle compartir su vida con ella y hacerlo muy feliz. “No hay segundo de mi vida, desde que quisimos estar juntos, que no piense en ti, en tu sonrisa, en tus ojos, en tu voz, pero sobre todo en el gran amor que has decidido regalarme y el enorme amor que siento por ti”, expresó en su perfil de Instagram, en donde también compartió la misma fotografía que la exRBD compartió previamente.

El futuro papá se desbordó en halagos para la artista, destacando las cualidades de su personalidad y refrendando su amor eterno por ella. “Has sido valiente, fuerte, sincera, honesta, amorosa, cariñosa. Has estado en mis enfermedades, en mis tristezas y has sido mi cómplice en todos los momentos felices. Aún recuerdo ese día que ante Dios nos unimos como esposos. Un día que jamás olvidaré, un día donde todas mis tristezas se olvidaron y pude por fin sentirme en paz. Y ahora, un año después, la vida nos sorprende con una bebé hermosa que está por nacer y la bendición de una familia. Feliz primer aniversario mi amor @dulcemaria. Feliz 9 de noviembre. Te amo eternamente”, finalizó.

VER GALERÍA