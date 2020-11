Mariana Ochoa habla como nunca de su primer matrimonio: 'Había señales que nunca vi'

Actualmente Mariana Ochoa disfruta un noviazgo que la tiene plena y enamorada al lado del ejecutivo Mauricio Vaca, sin embargo, en su vida sentimental también ha atravesado por momentos difíciles. La cantante habló hace poco de su relación con Patricio de la Peña, padre de sus hijos, de quien se separó hace dos años, pero con quien mantiene cierto contacto por el tema de sus pequeños. Pero años atrás, hace diez años, la integrante de OV7 tuvo un matrimonio fugaz que no se escapó de los titulares de algunos medios, y no solo por su brevedad, sino por las circunstancias que se presentaron en él. Ahora que el tiempo ha pasado, Mariana ha abierto su corazón para hablar, como pocas veces, de aquella etapa de su vida y ha compartido algunas lecciones que le dejó aquella dura vivencia.

Mariana asistió como invitada al programa de YouTube Pinky Promise que conduce Karla Díaz, espacio que se convirtió en una sincera charla entre amigas. En un segmento, los seguidores del canal le enviaron una pregunta a la cantante, en la que le pidieron que revelara cuál había sido el novio más tóxico que había tenido. Ella accedió a contestar de buena gana, viendo en este cuestionamiento la oportunidad de compartir una experiencia de la que aprendió. “Es una historia que la gente ya se sabe, me casé yo hace 10 años”, contó la intérprete sin mencionar ningún nombre, pero en clara alusión a su matrimonio con que inició y concluyó en 2010. “En ese momento yo sentía que me mi mamá me controlaba, y por primera vez mi mamá me presentó un galán… Era conocido de la familia y resultó que era pintor y vivía en Cuernavaca…”, detalló Mariana al hablar de cómo surgió aquella relación.

“La verdad es que siempre he sido muy despistada, chavas les digo una cosa, no hay que ser tan tontas, no es que sí, había señales en mis ojos que nunca vi pero que tampoco sabía del tema”, admitió la integrante de OV7 antes de continuar con su relato. “Bueno les voy a contar ya que ya se lo saben, me casé, pero además cuando me iba a casar mi mamá ya no quería: ‘No cómo, cuál es su trabajo real, cómo que es pintor, como que no sé qué’”, recordó. Lejos de disuadir a Mariana, esta oposición de su mamá la alentó a tomar la decisión, según ella misma contó. “Y yo, ¡ah! ningún novio le parecía a mi mamá, entonces dije: ‘Tú me lo presentaste ahora te chi%$&#&%’. Ojo, la que se ch&$#”$% fui yo, la verdad”, reconoció. “O sea, yo muy mal, ya después pasaron muchas cosas”, continuó, antes de mencionar sin mayor detalle a aquella publicación que la expuso un mes después de su boda. “No me interesa revivir esa historia, pero empecé a ir a terapias, y muy importantes”, reveló.

Al ahondar en el proceso por el que pasó para superar aquella situación, Mariana contó que algunas lecturas la ayudaron a comprender mejor lo vivido. “Lo primero que me dejaron leer es un libro que se llama Misógino… Yo de repente empecé a leer el libro y yo decía: ‘Es que esto es mi diario’ y la otra mitad ya no la leí porque era con hijos y gracias a él no tuve hijos”, comentó. Sin tapujos, la cantante se refirió a su sonada separación. “Me divorcié a los dos meses… Nos pasaron cosas a los dos y bye” recordó. Sin embargo señaló que, en su papel de figura pública, sólo sus acciones captaron la atención de los medios. “La gente sólo se sabe lo que me pasó a mí, pero como él no es figura pública no saben lo que le pasó él, yo salí y di la cara por mi parte, él nunca, pero bueno, yo me hice responsable de mi parte”, aseguró.

Sus aprendizajes

Pero aquella difícil experiencia no fue en vano, pues Mariana hoy puede compartir las lecciones que obtuvo. “Nunca hagas nada por ‘¡ah! mi mamá me controla, entonces, me voy a casar por desobedecer a mi mamá’, ¡no! A la única a la que le vas a arruinar la vida es a ti misma”, aconsejó. “Me la pasé muy mal, tuve muchas terapias, fue muy tóxico y bueno, gracias a dios y por mis terapias, he podido quitar ese estereotipo de gente, no sé si tóxico o codependiente o con algo, pero a gente realmente me valore y me llene mi autoestima no que me la baje, eso es bien importante”, concluyó. Actualmente, la intérprete está feliz y enamorada, y aunque procura mantener su relación con Mauricio un poco olejos de los reflectores, de vez en cuando comparte fotos junto a él y le dedica rompanticas palabras.

