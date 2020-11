Mientras Melania guarda silencio, Ivana Trump reacciona a la derrota de Donald Trump

El sábado se daba la esperada noticia, Joe Biden había conseguido los votos electorales necesarios -y varios más- para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Desde el primer momento, los festejos no se hicieron esperar y por la noche, el presidente electo y su vicepresidenta electa, Kamala Harris, tomaron el escenario para dar su primer mensaje triunfal. Mientras esto sucede en el lado de los ganadores, en la Casa Blanca, Donald Trump continúa aferrado a la silla, con acusaciones de fraudes electorales y demandas en por lo menos tres estados distintos. El mandatario ha tomado su cuenta de Twitter, su medio favorito, como escaparate para estas acusaciones, mientras que de Melania Trump, hasta el momento no se sabe nada. Pero si ella ha preferido vivir este momento en privado, Ivana Trump, la primera mujer del todavía mandatario y madre de sus tres hijos mayores, sí se ha expresado al respecto.

“Solo quiero que todo esto se acabe, de una manera u otra. En verdad no me interesa”, ha dicho Ivana a People. Con conocimiento de causa, la mujer de 71 años continuó diciendo: “No es un buen perdedor. No le gusta perder, así que va a luchar y luchar y luchar”. Y lo que dice Ivana no es para menos, pues además de sus constantes mensajes durante la madrugada en Twitter, se ha aferrado a la Casa Blanca y no se sabe a dónde irá a parar su búsqueda por el poder.

Aunque sus hijos también se han mantenido al lado del mandatario y han enviado sus propios mensajes, Ivana ha dicho de ellos: “Solo quiero que puedan vivir sus vidas normales – vidas normales. No la vida de Washington y todo eso, solo en Nueva York o a dónde sea que vayan a ir y solo llevar una vida normal. Pienso que disfrutaron estar alrededor de Donald y llevar la elección y ver qué iba a pasar, pero ahora, gracias a Dios, ha acabado. No estoy segura de qué van a hacer”.

Sobre la posibilidad de que Donald se retire de la política ante su derrota, su exmujer ha sido clara: “No pienso que tenga otra opción. Se va a ir a Palm Beach, a jugar golf y llevar una vida normal, yo creo. Ésta es la mejor opción para lo que puede hacer”. Pero primero, lo primero: “Tiene que ir y declarar que perdió. Pero, odia ser un perdedor, de eso estoy segura. Pero si perdió, perdió. Tiene suficiente dinero, lugares a los que ir y vivir y disfrutar su vida”.

La reacción de los hijos del todavía mandatario

Mientras su madre ha dejado claro su sentir, los hijos del mandatario se han volcado en las redes sociales para apoyar las teorías de su padre. Eric Trump ha dado retuit a un par de mensajes que cuestionan lo sucedido en distintos estados -que según organismos neutrales, no reportaron nada fuera de la normalidad-. Mientras que siguiendo los pasos de su padre, Donald Trump Jr. ha publicado un sinfín de mensajes con acusaciones de todo tipo y retomado mensajes de otras personas, en los que, según él, quedan confirmadas sus sospechas. Apenas hace cinco horas escribía: “Estados Unidos necesita usar las tonterías que están pasando en este ciclo de elecciones para examinar detalladamente y resolver un sistema roto y corrupto. Si no hay nada malo, no van a encontrar nada, aunque parece que están encontrando mucho. ¿Por qué cualquier estadounidense se opondría a eso?”. Ivanka Trump simplemente se limitó a decir que era importante contar los votos legales.

Mientras tanto, Donald Trump ha comenzado a despedir a personas de su gabinete.

