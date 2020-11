El bebé de África Zavala y León Peraza tiene a la 'guardiana' más tierna La actriz se convirtió en mamá el pasado 13 de agosto y no podría estar más encantada con su pequeñito

No hay padres más encantados en estos momentos que África Zavala y León Peraza, quienes el pasado 13 de agosto dieron la bienvenida con mucha emoción a su primer hijo. Desde entonces, la pareja no ha dejado de compartir con sus seguidores algunos detalles de su nueva vida como papás, mostrando detalles de su día a día y teniendo como protagonista al pequeño Leoncito. Esa alegría que se respira en el hogar de lo Peraza Zavala también se la han contagiado a uno de los miembros de su familia más especiales, quien parece tener muy claro su rol en la vida del recién nacido, por lo que no se despega de el ni un ratito. Se trata de Nala, la tierna Golden Retriever de la familia que se ha convertido en la guardiana del pequeñito.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló la misma África a través de sus redes sociales, en donde compartió una tierna fotografía en la que se puede observar al pequeño León tomar una relajante siesta en su carriola, mientras la pequeña Nala vigila atenta el sueño de su hijito. “Nalita cuidando a su hermanito”, escribió la actriz al pie de la foto que ha causado un sinfín de reacciones de parte de sus fans. Ante la tierna postal capturada por Zavala, el orgulloso papá no ha perdido la oportunidad de mostrar lo enamorado que está de su pequeñito, comentando la publicación con emojis de corazón.

De hecho, el actor también replicó la misma fotografía en su perfil, destacando el gran cariño que ha demostrado tener Nala por su ‘hermanito’, pues a pesar de no poderlo expresar con palabras, sus acciones han dejado en claro lo mucho que lo ama, tal y como lo ha descrito Peraza en su publicación. “La guardiana cuidando a mi chiquitín”, escribió conmovido Peraza entre emojis de corazón y caritas felices.

Sus primeras sonrisas

Sin duda alguna, África y León están disfrutando al máximo de los primeros meses de vida de su bebé, dejándose sorprender ante las espontáneas reacciones que va teniendo el pequeño ante los estímulos del mundo y de la forma en la que ha comenzado a conocerlos a través de sus voces y gestos, mismos que el pequeñito ha comenzado a emular y con los que se ha robado el corazón de sus papás y de sus fans, quienes no han dejado de reaccionar ante los tiernos instantes que han compartido los actores.

Justo como sucedió hace unos días, cuando la pareja publicó en sus perfiles de Instagram un tierno video en el que se puede ver al bebito en todo su esplendor, reaccionado con espontáneas sonrisitas que dibujaba en su rostro al escuchar la voz de su mamá. Sin duda alguna, los seguidores de la actriz han quedado encantados al ver el clip y las reacciones no se han hecho esperar, por lo que la publicación de África se ha llenado de lindos mensajes, entre ellos el del orgulloso papá, quien no se pudo contener de tanto amor: “Los amo con toda mi alma, hasta el infinito. Mi todo”, expresó el guapo actor.