Camila Valero habla orgullosa del legado de las Pinal: 'Son mujeres que han logrado abrirse camino'

No puede hablarse de la dinastía Pinal sin mencionar el talento que caracteriza a cada uno de sus integrantes, desde Doña Silvia, la cabeza de esta famosa familia, hasta sus más jóvenes descendientes. Una de ellos es Camila Valero, hija de Stephanie Salas y bisnieta de la icónica primera actriz. La joven está muy emocionada con la nueva temporada de Herederos por accidente, una divertida serie que no sólo el público ha disfrutado en la pantalla, sino también ella en los sets. A pesar de ello, ha confesado que también ha implicado ciertos retos: "Es difícil, por lo menos en nuestro caso, todos nos llevábamos tan bien y éramos tan buenos amigos, y nos agarramos tanto cariño, había tanta química que a veces era difícil un poco dejar... un poco el chisme de lado, las risas de lado, para concentarnos y hacer la escena y no reírnos", contó en entrevista con Natasha Cheij para La Hora ¡HOLA!, programa que se transmite en ¡HOLA! TV. Al hablar de su experiencia como actriz, Camila no pudo evitar hablar del invaluable legado de su familia y del aprendizaje que ha obtenido de figuras tan reconocidas como Silvia Pinal y Sylvia Pasquel. "Creo que nada más de tenerlas cerca, de conocerlas, de verlas, creo que he aprendido mucho de cómo desenvolverme, un poco también de cómo funciona ser actriz en México y en el mundo, porque puede ser difícil pero también es muy lindo", compartió la joven intérprete. "Creo que son mujeres que han logrado abrirse camino y hacerse de un nombre individual aún siento 'hija de', 'hermana de'. Todas tienen su propia carrera, sus propias cosas y su persona", agregó Camila. Entérate de todo lo que dijo en la entrevista haciendo click en el video.

