Enamorados, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres disfrutan de su luna de miel

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres continúan disfrutando de su amor, luego de su idílica boda celebrada en secreto hace apenas una semana, por lo que siguiendo la tradición, los recién casados se han embarcado en una romántica luna de miel por el caribe mexicano. A través de sus redes sociales, ambos famosos han hecho eco del viaje que realizan juntos y con el que celebran la nueva etapa que han comenzado como pareja.

Ha sido a través de sus perfiles de Instagram que Eduardo y Sofía han compartido algunos detalles de su luna de miel con sus seguidores, publicaciones en las que han dejado en claro lo enamorados y felices que están tras la celebración de su boda, pues en cada uno de los post que han hecho, no han perdido la oportunidad de coquetearse, evidenciando la gran complicidad que existe entre ellos. “Honeymooning con mi fotógrafa Sofía”, escribió Eduardo en Instagram junto a una fotografía en la que se le puede ver posando en traje de baño, a la orilla de la playa. Como era de esperarse, Rivera Torres se hizo presente y reaccionó ante la instantánea que ella misma tomó: “Ey ey ey, me casé contigo pa’mi. No pa’ que andes enseñando”, escribió en tono de broma debajo de la imagen de su esposo.

Pero el romance no terminó ahí, pues en otra publicación que hizo el presentador, en la que se le puede ver posando de lo mas sonriente para la cámara, usando unos lentes de sol en los que claramente se ve el reflejo de Sofía, Eduardo quiso ejemplificar la forma en la que se siente al mirar a su ahora esposa, dejando en claro que gran amor que siente por ella. “Esta es la cara idiota que hago cuando @sofiariveratorres me toma foto”, escribió Videgaray junto a la postal, generando la inmediata y divertida reacción de Sofía, quien debajo comentó: “¡Amo tu cara de idiota!”, escribió entre emojis de corazón.

Más felices que nunca

Sin duda alguna, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres atraviesan por uno de sus mejores momentos como pareja, pues con la realización de su boda, ambos han cristalizado una de sus sueños más esperados y por el que no podían esperar más. "Estamos muy emocionados de haber tomado esta decisión de juntar nuestras vidas, sí fue sorpresa, pero no tanto, o sea, era un tema que la verdad estaba muy hablado, sabíamos que queríamos estar juntos y que era un paso que queríamos tomar en algún momento, y pues entre más antes mejor", confesó Sofía, en una entrevista exclusiva que concedió a La Hora ¡HOLA! -que se transmite en ¡HOLA! TV- junto a su ahora marido, días antes de aquella memorable fecha.

Por su parte, Videgaray confesó en la misma charla que aunque no tenía duda alguna de querer pasar el resto de su vida al lado de Sofía, eso no impidió que los nervios se apoderaran de él cuando se animó a pedirme matrimonio a Sofía. "La verdad es que no es fácil, lanzarte al ruedo y decir: 'Oye, ¿quieres compartir tu vida con este señor?'. Pues sí era algo que me tenía muy nervioso", admitió. Si quieres enterarte de todo lo que dijeron, haz click abajo.

