Emocionada, Sarah Kohan celebra el primer 'cumplemés' de su pequeña Nala

Dejando atrás los rumores en los que se vieron envueltos como familia hace unos días y habiendo aclarado la situación, Javier ‘Chicharito’ Hernández y su esposa Sarah Kohan han celebrado por todo lo alto que la tierna Nala, su segunda hija, ha cumplido su primer mes de vida. Siguiendo la tradición que iniciaron cuando llegó al mundo el pequeño Noah, su primer hijo, la modelo se ha encargado de que esta fecha no pase desapercibida, por lo que incluso ha preparado un pequeño pastel con todo y velita para su bebé.

A través de su perfil de Instagram, la guapa influener compartió una linda postal en la que se le puede observar cargando a la pequeña Nala en brazos y frente a ellas un pequeño pastelillo con una velita encendida. Junto a la fotografía, Sarah dedicó unas tiernas palabras para su bebita, en las que dejó en claro el gran amor que tiene por ella y la emoción que siente por tenerla al fin entre sus brazos. “¡Mi bebé ya tiene un mes! Todavía no puedo creer que sea nuestra”, escribió la orgullosa mamá en inglés, para después agregar en español un sincero: “Te amo mi princesa”.

Por otro lado, Sarah replicó en Instagram Stories una fotografía comparativa en la que se puede ver de un lado al pequeño Noah cuando cumplió su primer mes y del otro a su hermanita, posando frente a su primer pastel de celebración. En las fotos compartidas por Kohan ha quedado en evidencia lo mucho que ha crecido la pequeña Nala, quien ahora luce más atenta a los estímulos de sus papás e incluso luce más despierta y espontánea.

Orgullosa de sus pequeños, Sarah dio a sus fans otra dosis de ternura a través de sus redes sociales, compartiendo una fotografía en la que se puede ver a Noah tomar con mucha delicadeza la manita de su hermanita, que reposa acostada en la cama y observa atentamente a su hermano mayor, quien por cierto se encuentra muy feliz y emocionado con su nuevo rol en la familia, por lo que no se despega ni un segundo de la tierna Nala.

‘Chicharito’ sale en defensa de su familia

Aunque el reciente nacimiento de su hija Nala los tiene muy emocionados, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan no se han librado de la polémica, pues en las últimas semanas se han visto envueltos en un mar de rumores que ponen en entredicho la paternidad del futbolista y en los que involucran también a su coach de vida, Diego Dreyfus. Cansado de las especulaciones, ‘Chicharito’ ha salido a defender el honor de su familia y se ha referido a todo lo que se ha dicho en torno a su vida privada e incluso las críticas que ha recibido respecto a su desempeño profesional, algo que según explicó, es consecuencia de su falta de comunicación con los medios y sus fans. “Todo mundo sabe con la persona que estoy trabajando emocionalmente y sigo trabajando con él (Diego Dreyfus) y ahora que hice el gol, ¿qué van a decir?, por eso que todo ha sido desmedido, es también por mi falta de comunicación, yo he optado por hacer esa ley antigüita de: ‘ignora todo lo malo y no digas absolutamente nada’, cuando era al revés, ¿no?, hasta la gente está diciendo que mi hijo no es mío, imagínate hasta donde ha dejado llevar toda esa comunicación”, comentó.

No solo reiteró que Diego seguirá formando parte de su vida, también reveló que gracias a él no ha tirado la toalla en la cancha durante esta mala racha que atravesó tras la cuarentena: "La verdad es que estado tomando cartas en el asunto, en toda mi vida, pero algo que sí quiero dejar muy claro es que una de las personas que sí ha sido muy importante y, aunque todo se vea muy negativo, alguien que me ayudó muy profundamente a que no hubiera echado a perder completamente mi carrera es él, es Diego".