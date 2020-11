Tras el fallecimiento de Magda Rodríguez, su hija ha dado positivo a Covid-19

Todavía no se cumple una semana del terrible fallecimiento de la productora de Hoy, Magda Rodríguez, pero su familia ha tenido que afrontar ya nuevas dificultades. Según ha dado a conocer el productor de la obra El Tenorio Cómico, Alejandro Gou, Andrea Escalona, hija de Magda, ha dado positivo a Covid-19. Aunque la conductora de Hoy no ha dado a conocer esta información, diversos reportes apuntan a que no solamente ella habría resultado contagiada de la enfermedad que tiene en vilo al mundo, sino que también su tía, Andrea Rodríguez -quien se ha quedado a cargo de la producción del programa matutino-, también habría dado positivo, aunque ellas no han confirmado nada.

Después de que Andrea entrara de emergencia a cubrir el papel de Doña Inés ante las necesidades de la popular obra de teatro, ha sido Alejandro Gou quien a través de su cuenta de Twitter ha informado: “Como productor del Tenorio Cómico, es mi obligación informar que Andrea Escalona salió positivo a Covid (sic)”. Del supuesto diagnóstico de Andrea Rodríguez que se reporta a través de distintos medios, no se sabe nada, pero los mensajes de apoyo para Andy no se hicieron esperar en esta red social, pero hasta el momento la conductora no ha respondido a los mensajes ni ha dado a conocer su diagnóstico, lo que no es de extrañarse, después de que desde el pasado 25 de octubre no publicara nada en esta red social.

En dónde sí se ha mantenido activa en los últimos días, ha sido en su cuenta de Instagram, en donde se ha tomado el tiempo de recordar a su madre con emotivos mensajes y fotografías. Apenas hace 17 horas, compartió una imagen de ella, abrazada de Magda con el mensaje: “Buenas noches nena, te amo”, acompañado con emojis de flores y corazones. Unas horas antes, había compartido una fotografía con la productora y Emilio Azcárraga Jean, junto a ésta escribió: “Magda, el jefe y yo…no tengo palabras para decir cómo se ha portado Televisa en estos momentos, profundamente agradecida”.

“Siempre mirando de frente, segura y sonriente”, fue otra de las frases con las que acompañó una postal con su madre en el puente de Brooklyn. La conductora también quiso celebrar en memoria de su madre el récord de audiencia que el matutino recibió el lunes pasado, cuando con el corazón roto, los conductores tomaron las cámaras para poder despedirse de su productora.

Sus últimos recuerdos

Aunque Andrea no ha vuelto al programa Hoy, el lunes pasado asistió con su tía por unos minutos para agradecer a la gente su cariño. Fue en este momento en el que habló de lo que había sucedido con su madre. “Nunca se quejaba, yo creo que, por eso, no entendí, no entendíamos, ayer que la encontramos, lo que pasó. Porque la vi el sábado y ni pio dijo”, decía desconcertada pero entera ante la situación.

La joven conductora continuó diciendo al resto del equipo: “Queríamos estar con ustedes porque también ustedes son nuestra familia, son la familia de Magda y era importante para nosotros, porque también, al llegar acá, sentí a mi mamá, porque yo sé que Magda está ahorita aquí con todos nosotros”. Para seguir: “Por eso estamos aquí (…) Era una apasionada que dejó muchas cosas buenas en la gente. Magda yo sé que está muy contenta en el cielo”. Sobre el apoyo que les ha ofrecido la televisora, el cual ha reiterado en sus redes, comentó: “Van a dar las 11:11, el momento de Magda para pedir un deseo, donde las puertas se abren, las puertas del cielo. Siempre quiso estar en Televisa, siempre quiso hacer Hoy, estamos bien agradecidas con la empresa, con Emilio, con Bernardo, con Benitez, con todos ustedes”.

