Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres revelan cómo prepararon su boda secreta

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres acaban de dar un importante paso en su relación, pues después de comprometerse a mediados de septiembre, han celebrado recientemente su boda civil, una ceremonia inolvidable de la que ¡HOLA! ha compartido un vistazo. El momento de su enlace fue de lo más emotivo más ambos, pues fue la oportunidad de hacer realidad algo que desde hace tiempo ya esperaban con ilusión; así lo ha reveló la guapa conductora en una entrevista exclusiva que concedió a La Hora ¡HOLA! -que se transmite en ¡HOLA! TV- junto a su ahora marido, días antes de aquella memorable fecha. "Estamos muy emocionados de haber tomado esta decisión de juntar nuestras vidas, sí fue sorpresa pero no tanto, o sea, era un tema que la verdad estaba muy hablado, sabíamos que queríamos estar juntos y que era un paso que queríamos tomar en algún momento, y pues entre más antes mejor", confesó Sofía, quien el pasado 31 de octubre le dio el 'sí, acepto' a Eduardo en un festejo íntimo que se realizó en la terraza de un hotel de la Ciudad de México, con todas los protocolos de seguridad. Por su parte, Videgaray confesó en la charla que aunque no tenía duda alguna de su decisión de casarse, eso no impidió que los nervios se apoderaran de él cuando se animó a pedirme matrimonio a Sofía. "La verdad es que no es fácil, lanzarte al ruedo y decir: 'Oye, ¿quieres compartir tu vida con este señor?'. Pues sí era algo que me tenía muy nervioso", admitió. Si quieres enterarte de todo lo que dijeron, haz click abajo.

