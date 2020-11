Más tierno imposible, Adrián Uribe muestra una nueva postal de su bebita

Han pasado ya casi dos semanas desde que Adrián Uribe se convirtió en papá por segunda ocasión y no podría estar más feliz. El actor y su prometida Thuany Martins le dieron la bienvenida a su nena el pasado 24 de octubre, luego de una larga y dulce espera que había mantenido atentos a todos sus seguidores. Tras la llegada de su bebita, la pareja se ha mantenido enfocada en este momento tan especial de sus vidas, sin embargo, se ha dado el tiempo para compartir algunos vistazos de estos primeros días con su pequeña en casa. Ahora, la pareja ha vuelto a derretir a todos con la nueva imagen de hija, con la cual han reafirmado lo enamorados que están de ella y agradecidos que están con la vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Completamente enamorado, el actor compartió en su cuenta de Instagram la más tierna postal junto a su nena. “¡Nuestro regalo de Dios!”, escribió Adrián junto a una imagen de los piecitos de su bebé rodeados por las manos de él y Thuany. No fue difícil identificar la de la modelo, pues su anillo de compromiso en el dedo anular no dejó lugar a dudas. Las reacciones a esta imagen no tardaron en aparecer, pues amigos, colegas y seguidores comentaron de inmediato la publicación, felicitando al famoso papá y a su amada por esta etapa tan importante que acaban de iniciar en su vida juntos

VER GALERÍA

Thuany retomó la misma fotografía en su propia cuenta, agregándole un lindo mensaje sobre su sentir como mamá: “¡Nuestro regalo de Dios, nuestra bendición!”, escribió etiquetando a Adrián. Entre los mensajes que generó su publicación destacó el del feliz papá, quien no perdió la oportunidad de expresarle su amor. “Así es mi vida. Te amo”, comentó. Apenas ayer, la guapa brasileña había compartido en sus Instagram Stories un breve video en el que dio un vistazo de algunos de los obsequios que ha recibido para su bebita, entre ellos delicadas prendas de ropa y mantas color rosa pastel. No obstante, lo que sus fans siguen esperando ansiosos es saber cómo se llamará esta pequeña, pues hasta ahora ninguno de los famosos papás ha revelado pistas sobre su nombre.

VER GALERÍA

Los detalles del nacimiento de su bebita

Tras un par de días de convertirse en papás, Adrián y Thuany presentaron a su pequeña en redes sociales, revelando algunos de su llegada. “Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7:05 am llegó a este mundo nuestra hija”, escribió entonces el actor al publicar una linda postal en la que se le veía cargando delicadamente a su hija y posando junto a su prometida. “Gracias a Dios y al equipo médico tanto ella como su mamá están en perfecto estado”, agregó en su post, en el que aprovechó para expresar su admiración y agradecimiento a su pareja. “Mi amor, mis respetos para ti por lo valiente que fuiste en lograr tan hermoso parto natural sin anestesia. Solo puedo decirte que te admiro por la gran mujer que eres y estoy seguro de que nuestra hija siempre se sentirá muy orgullosa de tener una madre como tú. ¡Te amo!”, agregó el también comediante en su post.

A diferencia de Adrián, quien se estrenó en la paternidad hace 17 años con el nacimiento de su hijo Gael, Thuany es mamá primeriza. Ante esta experiencia completamente nueva para ella, quiso compartir algunos detalles, mostrándose muy agradecida. “Gracias Dios por permitirme traer al mundo nuestra hija, por permitirme vivir esa magia del parto humanizado, sin anestesia, sin intervención médica. Gracias Dios por nuestro mayor regalo, ¡nuestra bendición!”, escribió Thuany, al retomar la misma imagen compartida por su novio. Además, aprovechó para hacerle una dedicatoria muy emotiva al actor: “Gracias a ti amor de mi vida por acompañarme, apoyarme y ser mi fuerza, gracias por ser el mejor compañero, amigo y papá desde el minuto uno, cuando yo decía que ya no podía más tú me decías que sí, confiaste en mí, en mi cuerpo”, compartió. “Agarrarte de la mano y sentirte me llenaba de fuerzas todo el tiempo para no desistir, gracias por todo. ¡Te amamos mucho mi amor!”, agregó en su sentida publicación.

VER GALERÍA